シンガーソング・ライター、Ｕｒｕの新曲「今日という日を」が、木村拓哉の主演映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」（２月２０日公開）の主題歌に決定し、２月９日に配信シングルとしてリリースされることが１２日、分かった。

「教場」シリーズの集大成となる映画プロジェクトは２部作で、前編「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ」がＮｅｔｆｌｉｘで配信中。「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」は後篇となる。

Ｕｒｕは既に「風間公親-教場０-」と「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ」の主題歌「心得」を担当。制作チームから「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるＵｒｕさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なモノでした」とのコメントが寄せられており、再タッグが実現したものだ。

書き下ろしの「今日という日を」は鬼教官・風間公親（木村拓哉）の視点に立ち、教場を巣立っていく生徒たちへ静かに語りかけるように紡がれたバラード。Ｕｒｕは映画での風間について「一段と厳しさとそこにある愛情をより深く感じました。一見冷たく突き放すような言葉や態度も、後になってそれが風間の愛情や教示だったのだと気づく生徒たちと共に、私も風間への尊敬と親しみが深くなっていきました」とシンパシーを述べ、「多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました」と、曲に込めた思いを語っている。

２月１８日には約３年ぶりとなるニューアルバム「ｔｏｎｅ」がリリースされることも決定。１９日に配信リリースされる、ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ楽曲提供による「傍らにて月夜」（映画「クスノキの番人」主題歌）などさまざまな映画、テレビドラマ、アニメのテーマソングに加えて、新録の楽曲も収録予定となっている。

７月の大阪を皮切りとするホールツアー「Ｕｒｕ Ｔｏｕｒ ２０２６『ｔｏｎｅ』」の開催も決定した。