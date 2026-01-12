【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】何もしてくれなかったのに介護？意味不明＜第8話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！　しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？　あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？　それとも子どものために、関係修復をはかりますか？

第8話　どうして私が？【セリナの気持ち】



【編集部コメント】

お義母さんは小物感丸出しの捨て台詞を吐きながら、通話を切ってしまったそうです。それにしても、もし義両親が育児を手伝ってくれていたら、セリナさんもある程度の介護は考えてくれていたかもしれないというのに……身から出た錆ですね。育児で困っていてもまったく手を貸してくれなかったのに、よく「介護はあなたが」なんて言えたものです。今の時代、「お嫁さんが笑顔で婚家に尽くしてくれる、しかもタダで！」なんてこと、そうそうありません。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙