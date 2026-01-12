6年前に発売された『T100』が「変えられない」 鉛だらけで調整されても9番だけ何も貼っていないのはなぜ？
昨季、念願のツアー初優勝を果たした下家秀琉。2019年発売のアスリート型アイアンなど、こだわりが詰まったギアセッティングを直撃取材した。
【写真】鉛だらけの『T100』アイアンはシャープな小顔、ボーケイウェッジはソールをほとんど削っていた
彼が使用するドライバーは、やや重心深度が深いタイトリスト『GT2』（9度）に『TOUR AD CQ-6TX』を装着したもの。そこには、どのような意図があるのだろうか。「スピンもそれほど多くないし、かといって飛距離も出る。『GT3』はスピンが減り過ぎてドロップしてしまうので、『GT2』が一番飛びました。操作性もありますしね」シャフトは『TOUR AD CQ-6TX』が見事にはまったという。「手元がちょっと緩めのモデルが好きですね。手元は細めがいい。太いと、なんだかしならなくて、つかまらないんです」FWでは、男子プロに珍しくテーラーメイド『Qi35』の7W（21度）を投入。「以前は5Wだったけど、飛び過ぎるときがあって。テーラーの人に相談したら7Wを勧められました。250ヤード飛ぶし、球も上がってめっちゃいい」と絶賛する。アイアンは、5I〜9Iに2019年発売の軟鉄鍛造アイアン、タイトリスト 『T100』を使用し、シャフトは『DG EXツアーイシュー X100』を組み合わせている。なぜ、やや古いモデルのアイアンを使い続けているのだろうか。「2019年発売のモデルは、顔とか全部気に入っています。顔はストレートな感じで、丸みがない。刃が出ていないのも気に入っています。ソールは若干落としているので抜けが良く、突っかからない。だから振り抜きがいいんですね。他も試してみてはいるんですが、なかなか変えられません」アイアンは番手ごとに異なるサイズの鉛を貼って微調整しているという。「バランスを均等にしつつ、振り感を揃えるためです。9番だけは重く感じたので貼っていません」と語る。スコアメイクの要となるウェッジは、59度の『ボーケイ ウェッジワークス』を採用。「気に入っている点はスピン量と打感です。スピンも入りますし、打感が柔らかくて気に入っていますね。ANAオープンの時に岩田寛さんにたまたまアプローチを教わって、打たしてもらったらめちゃめちゃ良くて。『自分も替えます』と言って、替えたら良くなりました」と説明する。男子プロの中でも、かなり異色といえる下家のギアセッティング。この徹底したこだわりこそが、正確なプレーを生み出す秘訣なのだろう。【下家秀琉のクラブセッティング】1W：タイトリスト GT2（9度／TOUR AD CQ-6TX）3W：テーラーメイド Qi35（16.5度／TOUR AD CQ-7TX）7W：テーラーメイド Qi35（21度／TOUR AD BB-8X）4I：ヨネックス EZONE CB702（TOUR AD VF HYBRID105-X）5I〜9I：タイトリスト T100（DG EXツアーイシューX100）46・50・54度：ボーケイ SM10（DG EXツアーイシューX100）59度：ボーケイ ウェッジワークス（DG EXツアーイシューX100）PT：スコッティ・キャメロン タイムレスBALL：タイトリストPro V1◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器のアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
ゴルフ情報ALBA.Net
西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
もしも原英莉花が秘書だったら【女子プロ写真】
