松山英樹は16位で2026年開幕戦へ【男子世界ランキング】
11日、最新の男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉松山英樹、高精度アイアンの秘密
日本勢最上位の松山英樹は1ランクアップの16位。中島啓太が2番手の93位でトップ100を維持している。ほか比嘉一貴（109位）、金谷拓実（116位）、久常涼（131位）、平田憲聖（154位）、金子駆大（168位）、生源寺龍憲（188位）と続いていく。上位勢に変動はなし。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）がつけている。例年、シーズン初戦として行われていた「ザ・セントリー」が中止となり、2026年開幕戦は今週15日開幕の「ソニー・オープン・イン・ハワイ」となる。日本勢は松山、久常、金谷、中島、平田、金子、比嘉、杉浦悠太、米澤蓮、アマチュアの長崎大星（たいせい・勇志国際高）の10人が出場する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
石川遼は新年初ラウンド「67」 米下部開幕戦を38位発進
PGA開幕戦ソニー・オープン 松山英樹を筆頭に日本勢10人が参戦
松山英樹が2025年を振り返る 今季2勝も…苦戦の日々「悔しいのは、優勝以外の毎週」
プリファード・ライの処置方法などが対象 PGAがローカルルールを変更
一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング
〈写真〉松山英樹、高精度アイアンの秘密
日本勢最上位の松山英樹は1ランクアップの16位。中島啓太が2番手の93位でトップ100を維持している。ほか比嘉一貴（109位）、金谷拓実（116位）、久常涼（131位）、平田憲聖（154位）、金子駆大（168位）、生源寺龍憲（188位）と続いていく。上位勢に変動はなし。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド（イングランド）がつけている。例年、シーズン初戦として行われていた「ザ・セントリー」が中止となり、2026年開幕戦は今週15日開幕の「ソニー・オープン・イン・ハワイ」となる。日本勢は松山、久常、金谷、中島、平田、金子、比嘉、杉浦悠太、米澤蓮、アマチュアの長崎大星（たいせい・勇志国際高）の10人が出場する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
石川遼は新年初ラウンド「67」 米下部開幕戦を38位発進
PGA開幕戦ソニー・オープン 松山英樹を筆頭に日本勢10人が参戦
松山英樹が2025年を振り返る 今季2勝も…苦戦の日々「悔しいのは、優勝以外の毎週」
プリファード・ライの処置方法などが対象 PGAがローカルルールを変更
一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング