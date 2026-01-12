高市首相は通常国会の冒頭での解散を検討する中、韓国の李在明大統領との首脳会談に向けて、さきほど首相公邸を出発しました。

沈黙を続ける高市首相が3日ぶりに姿を見せました。解散については何も話すことなく、公邸をあとにしました。

高市首相はコート姿で車に乗り込み、羽田空港へと向かいました。土日は一歩も外に出ることはなく、首相側近は「ひとりで考えているのだろう」と話しています。

今週は外交ウイークとなります。13日から2日間、韓国の李在明大統領が来日。地元・奈良県で会談をします。そして15日から3日間、イタリアのメローニ首相が日本を訪れます。高市首相は周辺に「相手の失礼にならぬよう首脳会談に没頭する」と話していて、ある政権幹部は「外交日程中は解散をめぐる態度表明はない」と断言しています。

――高市首相が沈黙を続ける一方、解散をめぐる他の動きは出ていますか？

野党の動きは活発化しています。12日朝、立憲民主党の野田代表が公明党の斉藤代表と会談し、選挙での協力を要請しました。

立憲民主党 野田代表「選挙にあたっては、より高いレベルの連携をしていこうという基本的な合意をすることができたということであります」

2人は「政治空白をつくることに大きな懸念を感じる」と一致。その上で選挙協力を進めることを確認し、今後、具体策を詰めていくということです。

解散をめぐり、高市首相がいつ発言するのか注目されています。