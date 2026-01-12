意気込みを語った歌心りえさん（右端）と柳家小はぜさん（左端）、富山実行委員長（左から２人目）ら＝２０２５年１２月２４日、川崎市役所

毎年恒例の「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）」が今春、小田急線新百合ケ丘駅（川崎市麻生区）を中心に８会場で催される。音楽やダンス、演劇、伝統芸能など３２演目４５公演を予定しており、チケットは今月１６日から先行販売。主催者は「戦禍がやまない世の中だが、芸術の力で少しでも明るい気持ちになってもらえれば」と力を込める。

実行委員会の主催。１８回目を数える今回は「おいしい芸術」をテーマに掲げる。富山省吾委員長（７３）は「多彩な公演の中でどれを見るのか自由に選び、ビュッフェのように味わってほしい」と力を込める。

４月２５日に出演する歌手の歌心りえさん（５２）はピアニストで作・編曲家の浅川寛行さんらと美しい調べを織りなす。歌心さんは２０２４年に行われた韓国のオーディション番組で人気に火が付き、ユーチューブで公開された歌唱動画の視聴数は計５千万回を超える。昨年の日本レコード大賞では企画賞も受賞した。「私の持っている『翼』がもっと大きくなるようなステージを届けたい」と思いを語る。

４月２９日には、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で注目を集める小泉八雲にちなんだ講談・朗読「小泉八雲伝と『怪談』」に俳優の佐野史郎さんが出演。５月６日には麻生区出身で落語家の柳家小はぜさん（４３）の真打ち昇進に合わせた落語会も企画される。

昨年１２月２４日には富山委員長や歌心さんらが川崎市役所を訪れ、福田紀彦市長に演目を紹介した。富山委員長は「老若男女、誰もが楽しめる演目をそろえたので、楽しみに待ってほしい」とほほ笑んだ。

今年４月１１日から５月１０日までの開催。チケットは今月１６日から２２日までにインターネットで先行販売し、同２３日から一般販売する。問い合わせは、実行委員会事務局電話０４４（９５２）５０２４。チケット購入は、インターネットやしんゆりチケットセンター電話０４４（９５９）２２５５。