#218 日向坂46の山下葉留花さんと渡辺莉奈さん登場！オーラは見えたけどトークのゴールは見えなかった日曜地獄
オープニングトーク
岡田師匠の2026年第一声は「我々にとっては新年一発目やんな」
その言葉に呼応する柴田さん&甲斐ちゃん。
一発目の放送でしたが、ごくごくノーマルな通常モードでお送りしました。
まずは柴田さんのお正月の話。
産まれたてのベイビーがいるという事で、ず～～と子どもと遊んでいて気付くとお正月が終わっていたそうです。一番ハッピーなやつ～～。
家族孝行に精を出したという柴田さん。年末は神社に行き、そこで「前倒しおみくじ」を引いて、大吉が出たそうです。これで2026年も絶好調！と思いたいところですが、「前倒しおみくじ」はアリなのか？
おみくじの「賞味期限」はどうなっているのか？
ちなみに「紅白歌合戦」も見てないということで、放送前の出演者&スタッフによる団欒トークではどんな紅白だったのか？ということが話題にあがりました。
岡田「久保田利伸さんのアレンジがすごかった」
柴田「ララララブソングがルルルラブソングになってました？」
岡田「そこはラです」
一方の岡田師匠、人の少ないお正月の夜に神社に行ったところ、おみくじは「自販機おみくじ」しかなかったそうです。
自販機おみくじに効果あるのか？
今聞き直すとかなり罰当たりな発言を連呼しておりました。
中継コーナーで「花園神社」に行っていた小宅アナが「禰宜（ねぎ）さん」に色々と聞いてくれているので、ラジコで聞いてみてください。
※いつまでが初詣なのかも聞いてくれています。
そして岡田師匠が初詣で引いたおみくじで出たのはワオ！なんと「大吉」
そこから出てきた衝撃の事実。
岡田師匠はこれまでの歴代大吉おみくじを全て財布にコレクションしているとのこと。
出てくる出てくる歴代の大吉、大吉、大吉、もういっちょ大吉。
開いて見ていると、「有吉さんの正直さんぽ」で登場した伝説の「騒ぐと損おみくじ」も出てきます。
そして開いた数多くの大吉おみくじなんですが、うまく折りたためないないことが判明。
嫌な感じでオープニングトークは折りたたまれました。
ゲスト日向坂46より「山下葉留花さん」と「渡辺莉奈さん」
22歳と16歳のコンビが登場。16歳のゲストは番組史上最年少です。
本番前から文化放送と書かれた壁を背景にパシャパシャと写真を撮っていて、仲良しショットが見られた2人。
日向坂46の4期生コンビです。
柴田「透明で見えない」
岡田「見てください。霊じゃないんで」
柴田「生きてますよね」
冒頭はおじさん2人からいや～～な質問を浴びせられていますが、おひさまの皆々様お付き合いお願い致します。
Q.なんで日向坂に入ったのか？
→女の子はみんなアイドルに憧れる。
→日向坂の曲に元気をもらった。
Q.ダンスはなに目的でやっていたのか？
Q.私はアイドルになれるって思ったの？
Q.福岡と東京の飛行機代は誰が出してたの？
山下さんは就職から一転、退路を断ってアイドルの道へ。
Q.親の反応は？
→大応援でした。ただ真実は・・・。
Q.初任給で親になにか買ってあげたの？
→母の日にお寿司をデリバリーしてみんなで食べた。（毎年ではない・・・、ごめんなさい）
岡田師匠と渡辺さんは加入当初に絡んだことがあるということで、当時の話も飛び出しました。
渡辺「ただ立ってるだけじゃだめ！」
そしてなんと言っても山下さんは「オーラが見えて占いができる」ということで、もちろん岡田師匠&柴田さんのオーラを見てもらいました。
岡田師匠は「濃い黄色と薄いオレンジ」
岡田「濃い黄色と薄いオレンジだとなんなの？」
山下「・・・、・・・、・・・、良いと思う」
岡田「別のオーラが見える人にはペガサスって言われたことあるんやけど」
山下「そうです、ペガサスです。大きなペガサスです」
岡田「ZAZYやん」
山下「柴田さんはめっちゃブルー」
柴田「ブルーだとなんなの？」
山下「・・・、・・・。爽やかブルー」
柴田「包み込むような青ね。自分でもそう思う」
山下「そうですよね」
柴田「もっと詰めといてよ」
そして「りなし」の「し」はなにを表しているのか？
岡田&柴田「しみったれ？」「シャレオツ？」「シャイ？」
渡辺「しっかり者です」
誰よりも冷静でした。
観光大使を務める宮崎の良さも聞きました！
山下「海が深い！」
柴田「どの県でも言えるだろ」
もちろん新曲「クリフハンガー」についても聞いているのですが、なんかフガフガしたトークがしばらく続きます。
「新曲の見てほしいところは・・・、・・・」
radikoでお楽しみください・・・。
メッセージテーマ「新成人へのメッセージ」
「おかしば」を聞いてくれている平均年齢が70を超えていると言われる当番組。
たくさんの先輩から新成人へのメッセージ、いや魂の叫びが届きました。
特に「お金」「肌」「時間」に関してメッセージが多くあり、これはガチなヤツですね。
おかしばの申し子筆頭のヤキソバさんからは「二十歳過ぎたら人生はあっというま。右見て左見てたらもう70」
そうなんですか！説得力があり過ぎて・・・。
肝に銘じてこれからの人生を歩もうと思います。
そして番組終盤に岡田師匠から飛び出した、図星すぎる言葉。
「新成人へのメッセージを発表しているが、おそらく新成人は1人も聞いていない」
これはまずいと急遽と新成人に公開呼びかけ、なんとか数通のメールが届き、おか&しば&かいから「おめでとう～」を送りしました。
※急遽メールを送ってくれた新成人も実家に帰って成人式の準備をしてたらじいじにメール送れと言われ、よく分からずメールしてくれたみたいです。
大人になるとそういう事もある。
爆笑！おかしば大喜利
今週のお題は「この人の前世、馬だな。どうしてそう思った？」
たくさんの回答メールありがとうございます。始まる前から盛り上がることが見えていた秀逸回答が大量にありました。
柴田さんも過去最多19名の回答をテンポよく読みました。
前世ではなく、今が馬なのでは？というメールにスタジオもサブも盛り上がりまくっています。
第13シーズンは始まったばかり、今週も初めて読むメール多数。来週以降もご参加宜しくお願いします！
それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の回答＞です。
＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞
⭐︎真後ろに立つと必ず蹴られる
⭐︎お尻を叩かれるの、嫌いじゃない
⭐︎小柄な人を見るとつい背中に乗せちゃう
⭐︎車道を走りがち
⭐︎産まれてから1時間で立ち上がったスーパーベイビー
＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞
◎ウニは大好物だが、バフンウニだけ苦手
◎不動産屋で「駅まで馬だと何分ですか？」とよく聞いてる
◎“目と鼻の先”と聞くと「あー結構離れてるんだー」という
◎馬刺しが売りのお店によく低評価を付けている
◎口癖が「あー調教された～い！」である
来週のお題「居酒屋のトイレに書いてあったら嫌な親父の小言とは？」
回答例）不倫は文化
回答例）土下座は万能
エンディング&業務連絡
エンディングトークは調査隊で「国債」という難題を乗り切った池城どんぐしさんも合流、小宅アナも交えてお送りしました。
年末年始は「何をしていたのか？トーク」では、小宅アナは「箱根駅伝の実況」
そしてどんぐしさんは複数のテレビ番組に出演していたということで充実の年末年始だったみたいです。
さらに放送終了後、珍しく岡田師匠&柴田さんが、どんぐしさんにお笑いに関する「熱い言葉」を掛けておりました。
珍しい～～～～～～～～！！YouTubeにアップ予定ですのでチェックしてみて下さい。
来週はゲストにカナメストーン。M-1戦士の登場です。
質問&メッセージ受付中。
メッセージテーマは「本当はよく分かっていないもの」
今日の放送であった「おみくじの賞味期限」や「国債について」など、名前は知っているがよく分かっていないものを教えて下さい。
エピソードにしづらいかもですが、エピソード付きだと助かります！
メールを読まれた方にステッカープレゼント。お名前、ご住所、連絡先をお忘れなく！
BDS presentsバイクセンサーは「私のこだわり伝わりまセンサー」
周囲に理解されないこだわりメールを募集中です。
おかしば調査隊は「タルタル関数」が登場。「美味しいタルタルソース」を調査してきます。
新年一発目の生放送ということで、2026年になって初めて出演者、スタッフが集結。
ただお正月が開けて時間が経っている事もあり、通常モードの放送前でした。
YouTubeの撮れ高を気にする柴田さん。
スポーツ新聞を流し読みする岡田師匠。
1人で文化放送に来たタケはんをイジる柴田さん。
サンドウィッチを半分食べたら食べ過ぎたと後悔する岡田師匠。
小宅アナがどこに行くのか気にする柴田さん。
甲斐ちゃんが配るリスナーさんの差し入れを袋に詰める岡田師匠。
2026年もいつも通り宜しくお願いいたします！
閉店ガラガラ、SeeYou~!!
X：https://x.com/okashi_joqr
Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916