思い出される昭和の“銀行犯罪”

銀行に預けられた金品を行員が盗む――。2024年に発覚した三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件をめぐり、同行の元行員・山崎由香理被告（47、当時は今村姓）が逮捕されたのは2025年1月14日のことだった。

同年10月6日に東京地裁が下した判決によると、山崎被告は2023年3月から2024年10月の間、同行練馬支店と玉川支店の貸金庫から現金約6000万円と金塊29個（約3億3000万円相当）を盗んだ。量刑は懲役9年（求刑12年）。山崎被告側が控訴したこともあり、世間の関心が衰える気配はなさそうだ。

1984年11月の紙幣刷新を受け、新札を準備する日銀職員

一方、他行でも窃盗事案が報告されるなど、2025年は銀行業界の信頼が揺らいだ年でもあった。そこで既視感を覚えた方も多かっただろう。実のところ金融機関から現金などが“消える”事件は、昭和の頃から多数発生していた。他にも銀行強盗や現金輸送車強奪など、巨額のカネをめぐる事件が“身近”だった時代である。

令和の時代に発生した三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗は、同行が率先して調査し、公表に至った。だが、かつて多数の銀行で現金が消えていた頃は、未解決となることも珍しくなかったという。そんな驚きの時代とその背景を、当時の「週刊新潮」で覗いてみよう。

（全2回の第1回：以下、「週刊新潮」1984年1月19日号「銀行『現金盗難事件』がすべて『時効』になる『行内雰囲気』」を再編集しました。文中の肩書き、年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

“銀行犯罪”の捜査はむずかしい

例えば、過去5年間（1979〜83年）に遡って銀行、郵便局などで500万円以上の現金や小切手が蒸発した事件を見ると20件に近い。しかし、このうちの8割以上が未解決のままなのだ。

従って、〈A信用組合B支店〉の事件のように犯人がたちまち御用となるケースは本当に珍しい。この事件は、昨年の大晦日の晩に起きている。同信組の職員の1人がかねて用意の合カギで忍び込み、現金と小切手合わせて6800万円を失敬したというものだが、捜査関係者の1人は、

「犯人に任意同行を求めた際、終始、ブルブル体を震わせていてね。彼があまりに小心だったためにスピード逮捕できた。彼がシタタカだったら、かなり捜査は難航したかもしれない」

というのである。

それほど“銀行犯罪”の捜査はむずかしいらしく、ここ数年で解決した同種の事件は、〈C銀行D支店〉の6000万円盗難事件と、〈E銀行〉の700万円蒸発事件”くらいなものだ。

ベテラン刑事ですら「後味が悪い」

が、この2件とて捜査はかなり難航した。〈C銀行D支店〉の場合は、犯人のD支店調査役（48）が、松本清張氏の小説『点と線』ばりの数字のトリックを駆使してアリバイを主張、散々捜査員を手こずらせたものだった。

〈E銀行〉の場合は、悲劇に悲劇が重なった事件だった。銀行から「金を持ち逃げした」と犯人扱いされた集金係は、実は本当の犯人に殺されており、ようやく汚名が晴れたのはなんと6年後。その直前に、集金係の妻が、心労のあまり自殺するという痛ましい出来事も起こっている。

銀行犯罪に何度もかかわったあるベテラン刑事なども、

「この種の捜査には、いつもなんともいえない後味の悪さが残る。当事者である銀行はほとんどの場合、ろくに協力もしてくれない。重要な証拠になる預金者名簿も、“それは預金者の秘密だから”といって見せてくれないし、行員の誰もが、自分の立場を守ることだけにキュウキュウとして、知らぬ存ぜぬの一点張りですから……」

と、銀行という“厚い壁”に向かって不満を漏らすのだ。

置かれていた2時間で消えたトランク

サラ金利用者の1人を警察が徹底的にマークしながら、“厚い壁”に阻まれ、時効まであと1年10カ月に迫ってしまったのが、昭和53年11月に〈F銀行本店〉で起こった4200万円盗難事件――。

事件は、G支店から本店に送られて来た4200万円入りのジュラルミンのトランクが、忽然と姿を消したところから幕が開く。送られて来たのは土曜日の昼。その後、問題のトランクは本店の現金トランク6個と共に、1階の出納課に2時間近く置いておかれる。

午後2時10分に、地下金庫への収納作業が始まり、翌々日の月曜日、金庫を開けてみると、丸にG支店マーク入りのトランクだけが消えていた。が、これは金庫から消えたのではなく、その後の捜査で出納課に置かれていた2時間のうちに紛失したものとわかって、さあ大変。

捜査本部も、「1：同課内に外部の人間が出入りした形跡が全くない。2：トランクを地下金庫へ収納する直前、同課に誰もいない15分間の“空白の時間”があった」ことから内部犯行と断定し、行内は今日に至るまで疑心暗鬼の目、また目。

「犯人は絶対内部」とウワサ

当時、在籍していた女子行員の1人は、

「土曜日の昼過ぎでしょう。残ってる人は少ないわけよ。全部で20人も残っていたかしら。だから、その20人は大変だったようよ。特に“空白の時間”以後、出納課に戻った課長と、嘱託の男性2人は気の毒なくらい疑われたわね。課長は今でも銀行に残ってるけど、まだ部長代理。あれから5年以上たってるんだから、本当ならもっと出世してなきゃウソよ。事件が響いたんでしょうね」

当の課長は、「事件後半年くらいは警察の事情聴取などで、仕事もろくに手がつかなかった」そうだが、他の20人のほとんども警察でポリグラフ（ウソ発見器）にかけられたという。

だが、その中の1人は、

「もちろん、犯人は僕じゃありませんが、僕らは、“犯人は絶対内部の人間”とウワサしあったものですよ。正直いいますとね、たった1人だけポリグラフに反応した人物がいましてね。バイクで支店などを回り、書類の受け渡しなんかをしていた外務員の男性です」

痴漢行為を密告されて逮捕？

確かにこの人物、日常の行動からして、最も容疑が濃いと目されてもいたしかたない立場にあった。何せサラ金に多額の借金をし、当日のアリパイも不明。事件の翌年の2月に退職し、今は異業種の企業に勤めているこの人物に話を聞くと、

「確かに随分調べられた。オレが疑われたのは知っていた。競馬でつくった借金があったからね。やめたのはサラ金の借金が原因だ。でも、オレはポリグラフに反応なんか出なかったよ」

もう1人、女子行員たちに、「あの人が怪しい」といわれていたのが、電車内で痴漢を働いて新聞沙汰になった別の外務員の男性。行員の1人が推測する。

「痴漢行為は事実だが、逮捕されたのは、行内の誰かが鉄道公安室に彼のいかがわしい行為を密告したからといわれている。つまり、疑わしい人物を斬るためだったというわけ」

＊＊＊

デイリー新潮編集部