¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£¸£³²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤ÎÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¤¬£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡¦³°ºê½ÕÍº¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ë£Ð£Ï£Ð¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÜºê½Ù¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷µó¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×¤Î¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀõÌîÃé¿®¤â¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£