アイドルグループやグラビアアイドルを手がける芸能プロダクション・シャイニングウィルの代表取締役社長に元アイドルの百川晴香（30）、さらに副社長に宮内桃子（年齢非公表）が就任し、大きな話題を呼んでいる。

【写真13枚】アイドル時代の百川社長&宮内副社長 事務所の取締役になるとは想像もできない？

トライストーン・エンタテインメント社長の小栗旬（42）、サンミュージック社長のブッチャーブラザーズ・リッキー（岡博之=67=）の例はあるが、女性の元アイドルが事務所の2トップに就任するのは、日本の芸能界で初めてだ。

シャイニングウィルは03年に設立され、今年24年目を迎える中堅の芸能プロダクションだ。これまで日本テレビ「進め！電波少年」でマスコット的存在だった電波子（現・滝島梓）や時東あみ（現・時東ぁみ）、篠崎愛ら多数のアイドルを輩出してきたことで知られる。

なぜ2人が事務所の社長&副社長に…？（宮内桃子副社長と百川晴香社長）

現在は、21年に結成された女性アイドルグループのBety（ベティ）が活躍しているが、今回、社長に就任した百川は元リーダーで、宮内もメンバーだった。現会長の高橋盛弘氏は、2人の就任の経緯について次のように語る。

「20数年、プロダクションをやってきて思ったのは、やはり時代が大きく変わったことでした。僕も、もうすぐに60歳になりますが、彼女たちのパワーには敵わないことを実感します。そこで今後、事務所を大きくしていくことを考えたら、彼女たちに経営を任せるのも一つだと思ったんです。もちろん、いきなりは大変なので、2年間は会長としてサポートしていきますが、その後は引退してもいいと考えています」

「候補がいなかったら次は私がやりたい」

新社長の百川は、アイドルユニット「全力少女R」のリーダーを務めたのち、グループ立ち上げと共にBetyに参加した経緯の持ち主。俳優としては、2014年公開の映画「カマトト」で主演したほか、「東京闇虫パンドラ」や「黒看」「劇場版ウルトラマンX きたぞ！われらのウルトラマン」などにも出演してきた。

副社長として百川をサポートすることになった宮内は、2015年に神奈川県・川崎市を中心に活動する“ご当地アイドル”「川崎純情小町☆」で活躍したのち、2年間、Betyのメンバーとしてキャリアを積んだ。また映画「万引き家族」、テレ朝「ドクターX〜外科医・大門未知子」などにも出演し、女優としても活動してきた。

当人は今回の就任をどう考えているのだろう。新社長の百川によると、高橋氏から提案を受けたのは2025年の初めだったという。

「以前から事務所の今後について、次の社長は誰がやるんですか？ って聞いていたんです。で、もし、候補がいなかったら次は私がやりたいと、かねてより何度も伝えていました。ちょっと生意気に思われるかもしれませんが……。ですから社長の話が出てきた時も『やりたいです』『頑張ります』と言いました」

と苦笑する百川。社長になりたかった理由は「何でも自分で判断できるようになるから」だそうだ。

そんな百川を高橋会長はこう評する。

「考えが鋭いというか、意外に頼りになるんですよ。性格が図太い。芸能プロには女性の経営者が多くいますが、その人たちを見ていると、やはり素質というか要素があるんですね。そんな部分も考慮していくと、彼女の才能に賭けてもいいんじゃないかって思うようになったのです」

アイドル卒業→取締役に

2人の取締役就任は2025年6月のこと。そのタイミングで百川も宮内もBetyを卒業、本人たちの意向もあってアイドルも引退した。

「彼女たちが就任して半年（※取材時点）が過ぎましたが、とにかく物事を前に進めようとするパワーには圧倒されています。事務所としては、やはりタレントの数を増やしていくことが重要な業務の一つなのですが、実は、僕と比較して3倍、4倍のスピードでスカウトしてくるんです。当然、事務所も活気に満ちてきますよね。やはりアイドルを15年間やってきたので、それなりにノウハウも分かっているし、驚くのは親御さんに対しても積極的に会って説明してくる。それに彼女たちはダンスも出来るし、今のアイドルに対してプロデュース能力も備わっている。実際、今年は2、3組の新しいアイドルグループをデビューさせようとしているようですからね。もう、私の時代ではないことを実感しています」（高橋会長）

副社長は「驚いたし悩んだ」

副社長に就任した宮内は「百川を社長にしようと思った時に、そのサポート役として説得した」のだそうだ。

「彼女はウチに来る前は他の事務所で活動をしていて、3年ぐらい前に移籍してきたのですが、とにかく性格がサッパリしていて、場を明るくするんですよ。正直言って、喋りでは百川以上かもしれません。しかも、自分でも営業してくる。百川もそうですが、アイドルを長くやっていると、あらゆる職種のファンがいるし、我々以上に人脈が広く、みんな助けようとしてくれるんです。これはプロダクション経営としては大きな魅力です。百川とも相性がいいので、副社長として支えていってもらいたいと説得しました」

社長業に意欲的だった百川に対し、宮内は「驚いたし悩みました」と当時を振り返る。

「半年ぐらい悩みました。本当に私でいいの？ って。というか、私自身、身の丈は分かっているつもりでしたから。ただ、（高橋氏から言われているうちに）どこか、内面的には自信もあったというか、出てきたのかもしれません。で、その部分を見てもらいたい気持ちになって決めました」

元マネはやりにくくないの？

気になるのは、これまで彼女たちのスケジュールを管理していた立場から一転、雇用される側になった、事務所の社員（マネジャー）である。立場が逆になることに違和感はないのだろうか？ 百川のマネジャーに尋ねると、

「不安は全く感じませんでした。アイドルとして活動していた時よりも、こちら側に気を使ってくれるし、以前よりやりやすくなった部分がある」

と苦笑い。さらに、

「百川が社長になって一番の変化は、やはり何と言ってもタレントが集まるようになったことですね。我々よりも彼女たちの方が情報を持っているし、行動が早いんです。いい子がいると、すぐにスカウトに行く。結果、私たちはタレントやスケジュールの管理に時間を割けるようになった部分があります」

餅は餅屋ではないが、元タレントだからこそわかる機微があるのだろう。タレントの独立が増える中、プロダクション経営も大きな変革期を迎えているのかもしれない。

渡邉裕二（わたなべ・ゆうじ）

芸能ジャーナリスト

デイリー新潮編集部