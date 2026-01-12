■これまでのあらすじ

「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」と考える夫が、離婚したいなら慰謝料を払えを言ってきた。さらには浮気しているんだろうと言いがかりをつけてきて、義母は「孫は跡取りとして引き取る」と言い出す。身勝手なことばかり喚き散らす義母だったが突然、倒れて!?



義母が倒れたのは脳梗塞だったとのこと。まさか、母と同じ病気になるなんて…。あんな義母ですが、今後のことを考えると心配はありました。

でも、だからって私が介護するかというと、それは別の話。どうして私が介護するのが当たり前のように言えるのでしょうか…。泣かれたって知りません。私は義母の介護はしない。夫の手伝いもしない。私は夫の召使いじゃない！離婚までは揉めに揉めましたが、調停不成立後に裁判まではしたくないと言うことで離婚届が送られてきました。そのときのメッセージは「だから俺と母さんの世話してくれよ」。どこまでも自分勝手でお子ちゃまなダメ夫でした…。私の時間も人生も、誰かの都合で使われるものじゃない。思いやりでつながる私の家族と、これから幸せに生きていこうと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)