テレビ新広島・古沢知子アナ、3月末で退社「今の私にできる限りのことを…」【コメント全文】
テレビ新広島・古沢知子アナウンサー（52）が12日、自身がMCを務める朝の情報番組『ひろしま満点ママ！！』（テレビ新広島制作・月〜金 前9：50）内で今年3月末をもって退社することを発表。2000年4月の番組開始時から出演してきた同番組も卒業、3月20日までの出演となる。
【写真】満面の笑みで…ロケを行った古沢知子アナ
古沢アナは2018年、「急性骨髄性白血病」と診断され治療に専念。4年半に及ぶ闘病生活を乗り越え復帰し、その後も『ひろしま満点ママ！！』MCの一人として、広島の朝に元気を届け続けてきた。今後は毎週水曜日と木曜日にMCとしてスタジオ出演。放送開始から長年タッグを組んできた棚田徹アナウンサーと番組を進行する。また卒業企画として、各曜日のレギュラーコーナーロケや自身が番組でやってみたかったことなどに挑戦。「古沢アナ卒業企画！みんながやりたい8つのこと」と題し、3月末までの3か月間にわたり放送する。
古沢アナは、1973年6月5日生まれ・栃木県鹿沼市出身。1996年テレビ新広島入社した。アナウンサーとしてのモットーは「自然体」。担当番組は、『tssスーパータイム』『tssザヒューマン』『tssスーパーニュース』（1996年10月〜2000年3月）、『ひろしま満点ママ！！』（2000年4月〜2026年3月までMC）となっている。
■古沢知子アナウンサー コメント
「3月末でテレビ新広島を退社します。病気をきっかけに全てのペースがゆっくりになり、少しずつここからの人生ものんびり過ごしていきたいと思うようになりました。視聴者のみなさんにはいつも温かいメッセージで応援していただき、心から感謝しています。残り3か月、大好きなTSS・満点ママで、今の私にできる限りのことを頑張っていきます」
