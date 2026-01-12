強い冬型の気圧配置の影響で県内は所により、風を伴った雪が降っています。車の運転には十分注意が必要です。



土屋弘樹記者「午後11時ごろの大館市中心部です。雪がものすごい勢いで降っていて視界もかなり悪くなっています。時おり風も強く吹き荒れ猛吹雪となっています」「痛い痛い」



大館市では昨夜雪の降り方が強まる時間帯がありました。



10日から11日の日中にかけて気温が上がり、一時的に雪どけが進んだ県内。強い冬型の気圧配置の影響で昨夜から再び雪が降り、各地で積雪が増えています。午前11時現在の積雪は北秋田市の阿仁合が73センチ、仙北市角館が59センチ、横手市が46センチなどとなっています。





山粼愛子記者「午前8時すぎです。風と雪で視界が悪くなっていて信号機もかすんで見えています」また風も強まっています。午前10時までに観測した最大瞬間風速はにかほ市で29.2メートル、八峰町の八森で25.7メートル、秋田市で23.2メートルなどとなっています。県内は12日夜遅くにかけてふぶく所がある見込みです。車の運転には十分注意が必要です。交通機関にも影響が出ています。JRは奥羽線・羽越線・五能線・花輪線で運休や区間運休、大幅な遅れが発生しています。北上線は横手と岩手の藤根の間で終日運転を取り止めています。また東北新幹線の那須塩原駅構内で雪のためポイントが切り替わらなくなった影響で、秋田新幹線も若干の遅れが出る可能性があります。