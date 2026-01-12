【1月12日〜1月18日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年1/12〜2026年1/18の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2026年1/12〜2026年1/18のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は海外に縁があるとき。海外の映画を鑑賞したり、外国にまつわる情報を集めると意外な発見がありそう。自分の生活に取り入れることも可能な美味しいレシピを見つけたり、素敵な家具や小物と出会える可能性が。視野を広く持って。
ほしいものが次々と出てきて、何かと出費が多くなりそうです。特に今週は本など、教養を深めるためにお金を使うことが多くなるでしょう。そのような使いかたは決して無駄遣いではありませんが、生活を圧迫するほどになると本末転倒です。よく考えて買い物をするようにしてください。誰かに何かを教えることで金運が上がり臨時収入が期待できるときです。バイトで家庭教師などをするのもいいでしょう。
＜仕事運＞
仕事に対して高い目標を掲げるようになりそうです。そのため周りの人たちの仕事ぶりに不満を持つようになるでしょう。ですがそれを態度に表さないようにしてください。あなたはあなたの仕事だけこだわりを持って取り組めばいいのです。他人の仕事にまで口を出すと、人間関係が悪化するので注意しましょう。積極的に後輩に仕事を教えると、仕事運が上がり、上司からの評価が高まりそうです。
ラッキー食材▶りんご
■◆2026年1/12〜2026年1/18のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
この時期は喜怒哀楽が激しくなりがち。感情のコントロールには注意が必要です。忙しさをひとりで抱えてしまうと、家族の前で爆発してしまう可能性もあります。気持ちがマイナスになっていると感じたら早めに気分転換して。
＜金運＞
金運は上昇していきます。今週は貯金を始めるといいでしょう。少額でいいので、新しく通帳を作るとますます金運が良くなり、お金も貯まりそうです。ただ現実逃避の傾向が強くなるため、節約しなくてはいけないのに、散財してしまう危険があります。ストレスを買い物や食べ物で発散させないように気をつけておきましょう。歯止めがきかなる可能性がありそうです。うまくいかないことがあっても、気にしないことが大事です。
＜仕事運＞
職場にいる人に影響を受けやすくなります。本来の考えとは違うことをしてしまう危険がありますから、注意しておいてください。たとえば、職場に不満がある人に影響を受けて、上司を嫌いになるようなことがあるときなのです。自分自身をしっかり持っておかなければ、思わぬ方向に流されてしまうでしょう。人の仕事の仕方にイライラしやすくなりそうですが、「人は人、自分は自分」と割り切ってください。そうすれば自分の仕事に集中できるでしょう。
ラッキー食材▶魚肉ソーセージ
■◆2026年1/12〜2026年1/18のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族などの親しい人とけんかしてしまうかもしれません。しかし、この時期のあなたは争いごとを回避するのが上手になっています。まずいと思ったら、ひとりの時間を過ごして相手と距離を置くことでトラブルを防げるでしょう。
＜金運＞
収入は変わらないのに、出費が増えてしまいそうです。特に今週は交際費がかさんでしまうでしょう。つい「交際費だから仕方ない」と思いがちですが、少し付き合いが良すぎるようです。ある程度取捨選択をしなければ、金銭的にひっ迫してしまうでしょう。人に借りてまで飲み会に行く必要はありません。何が大事かよく考えて行動してください。あなた自身の生活を第一に、賢くお金を使うことが大事です。
＜仕事運＞
良いパートナーに恵まれて仕事運がアップするときです。今週はなんでもひとりでやろうとせず、仲間と一緒に仕事にあたるといいでしょう。仲間と一緒にやることで、手柄を独り占めすることはできなくなりますが、そのぶん失敗もないようです。大事な決断を迫られたとき、正しい判断ができない可能性があるときだからこそ、仲間が必要なのです。チームで仕事をすることで、周囲の注目を集め、実力のある人から認められそうです。
ラッキー食材▶はるさめ
■◆2026年1/12〜2026年1/18のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は想定外の出来事が起こるかもしれません。突然のアクシデントで家事をやる時間がなくなってしまうなど、忙しさに拍車がかかりそう。慌てると余計に時間的余裕が失われるので、そんなときは少し落ち着いて対処すると乗り切れます。
＜金運＞
金運に関しては特に問題はありません。今週のあなたは少し気が小さくなりますから、散財する危険はないでしょう。ただあまり節約ばかりしていると、人付き合いが悪くなったり、印象を損ねかねません。ある程度の出費は必要経費だと割り切ることが大事です。仕事に関するものを購入しなければいけなくなったときは、迷わず購入しましょう。良いものを買っても、後々お金になって戻ってきます。
＜仕事運＞
大きな活躍はありませんが、あなた自身、働くことで精神状態を保つようなところがあります。今週はそういう意味で、仕事が大事になってくるでしょう。暇になると余計なことを考えてしまい、ストレスを感じそうです。だからこそ、自分の仕事が手薄になったときは、周囲の仕事を積極的に手伝ってください。そうすれば、あなた自身の気持ちが安定し、運気も良くなります。大きな決断をするときは、周囲に相談するといいでしょう。
ラッキー食材▶ブロッコリー
■◆2026年1/12〜2026年1/18のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの気持ちがポジティブになりやすいので、あらゆることが上手く運ぶでしょう。毎日やっていることが効率的に進んで、時間に余裕ができる可能性も。カフェなどでひと休みしながら計画を立てるとより順調に進みます。
＜金運＞
趣味でやっていることがお金につながりやすい運気です。作品が手もとにある人は展示会に出品したり、オークションに出すと良さそうです。音楽や演劇などの趣味の場合も、出演オファーをもらえる可能性が高まっています。今週は積極的に趣味をアピールするといいでしょう。ただ趣味がお金につながりやすくなっていますが、同時に高額な買い物をしてしまいそうな運気でもあるようです。たとえ趣味でお金がもらえても、気を引き締めておきましょう。
＜仕事運＞
新しい仕事に着手すると成功するでしょう。今週は待っているだけではもったいない運気です。できるだけ積極的に自分をアピールし、新たなチャンスを掴んでください。特に憧れていた仕事があるのなら、積極的にチャレンジしてみましょう。あなたのやる気が買われて、一歩を踏み出せる可能性があります。ただ勢いだけでは評価にはつながりません。細かい作業や根回しを徹底的に行うようにしてください。そうすれば本当の意味でチャンスを掴めるでしょう。
ラッキー食材▶ほうれん草
■◆2026年1/12〜2026年1/18のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもより忙しくなってしまうかもしれません。やるべきことに追われる可能性が高まる時期です。そんなときは考えるよりも行動することが大切。そうすれば、いつの間にかやるべきことが済んでいて、自由な時間も確保できます。
＜金運＞
この一週間はこれといって問題はなく、安定した運気です。あなた自身もお金について特に意識せずに過ごすでしょう。買い物への興味があまりないときですから、出費はかなり抑えられるようです。ただ少し見栄っ張りになりそうですから、友だちの買い物に付き合うときは注意してください。ほしくもないものを、ただの見栄で買ってしまう可能性があるのです。インテリアを変えたいと思っているのなら、今週気に入ったものに出会えるでしょう。
＜仕事運＞
仕事運は安定しています。今週は大きな問題もなく現状維持ができるでしょう。あなた自身がその状況を退屈だと感じたこともないようです。いつも通りに仕事が進み、一日が何事もなく終わることに幸せを感じるような一週間です。ですからなるべく、仕事仲間とのコミュニケーションを図るようにしてください。気持ちにも時間にも余裕があるときだからこそ、仲間の手伝いを買って出ることができるのです。そうすれば仲間との関係を深めることができるでしょう。
ラッキー食材▶ピーマン
■◆2026年1/12〜2026年1/18のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたのフットワークが軽くなって、どこかに出かけたり、誰かに会いたくなるかもしれません。気の向くままに行動するのが吉。忙しくても時間をとってやりたいことをすると、人気運も上昇して人が集まってきそうです。
＜金運＞
大きな変動はありません。今週お金を使うのなら、習い事やセミナーなどに使うといいでしょう。そういった使いかたはあなたの将来への投資となります。少し使い過ぎたとしても、いつか何倍にもなって返ってくるでしょう。逆にその場限りのものに大金を費やしてはいけません。ほしいからと言って衝動買いをしてしまうと、自分への投資どころではなくなり、たちまち金運が下がってしまうでしょう。手堅く賢く、お金を使うべきです。
＜仕事運＞
あなたが尊敬している女性の先輩を見習うようにすると、仕事運が高まります。困ったときはその先輩に相談しましょう。そうすればより良い解決法がみつかります。今週は頭の回転が速くなり、いつもより冴えていますから、駆け引きや交渉には向いているでしょう。情報戦にも有利なときです。ただ交渉術に長けることで、相手の気持ちに疎くなる傾向があるようです。仕事とは言え、相手を傷つけない配慮は必要です。
ラッキー食材▶納豆
■◆2026年1/12〜2026年1/18のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分磨きをするとよい結果が生まれるでしょう。隙間時間に読む本を買ったり、ネットで有益な情報を探すのがおすすめ。忙しいからと言ってあきらめず、スキルを高めようと心掛けることで気付かぬうちに結果がついてきます。
＜金運＞
今週はあまりお金を使いたくないと思っていても、あれこれと予定外の出費がかさみそうです。ですから余裕を持って予算を立てておきましょう。ギリギリの予算では足りなくなる可能性があります。できるだけ無駄遣いはせず、節約モードで生活してください。儲け話が舞い込むかもしれませんが、思った以上に初期費用がかかってしまいそうです。よく考えないと、かえって金運を損ねますから注意しておきましょう。
＜仕事運＞
かなり忙しくなりそうです。あなたの仕事ぶりが評価され、ほかの会社から引き抜きの話があるかもしれません。無邪気な気持ちで仕事に取り組めば、あなたの能力が引き出され活躍できるでしょう。自分にはレベルが高いかも…と感じる難しい仕事を選ぶことで、飛躍のチャンスを掴むことができそうです。自分の実力とこれまでの実績に自信を持って、次のステップに進むといいでしょう。
ラッキー食材▶ヨーグルト
■◆2026年1/12〜2026年1/18のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は周囲に明るく振る舞うことができるでしょう。その結果、多くの人と交流できそう。話していく中で暮らしに役立つ情報が手に入ることも。上手な掃除の方法や簡単レシピなどを知って、より充実した生活が送れるようになります。
＜金運＞
自分がいくらまで好きに使えるのかを、ちゃんと考えるようにしましょう。お金が入ってくる当てもないのに、何も考えずに必要ないものを衝動買いしてしまう危険があります。そうならないためには、日ごろからお金の使い道をきちんと考えておくことが大事なのです。計画性を持つようにすれば、今週衝動買いでピンチに陥る心配はありません。「ほしい」と思ったときは一旦冷静になって、生活でそれを使う場面を想像してください。そうすれば無駄遣いを防ぐことができるでしょう。
＜仕事運＞
アイデアが次々と浮かび、新しいことにチャレンジしたくなる週です。ただ今週はチャレンジにはあまり向いていないようです。たとえ始めても、中途半端に終わってしまう可能性が高いでしょう。ですから今週思いついたアイデアはすぐには実行に移さず、しばらく寝かせてください。そうすることで考えや状況が自然に整っていくようです。落ち着いて仕事に取り組めば、周囲からの信頼を高めることができるでしょう。
ラッキー食材▶水菜
■◆2026年1/12〜2026年1/18のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週はマイナス思考になりがち。ちょっとしたことで深く落ち込んでしまうかもしれません。そこに忙しさも加わると心身共に疲れ切ってしまいそう。つらくなる前に休憩の時間をとるなど、自分を労るようにすれば運気も回復します。
＜金運＞
今週はお金の使いかたを見直すと良さそうです。日々、家計簿をつけてみるといいでしょう。自分が何にいくら使っているのかがわかれば、お金の使いかたを変えることができそうです。日々の無駄遣いを無くすことができるでしょう。この一週間はあまり大きな出費はなさそうですが、こんなときだからこそアート関連にお金を使うと良さそうです。そうすれば金運がアップし、気持ちにもお財布にも余裕が生まれるでしょう。
＜仕事運＞
相手が何を考えているかわかるときですから、つい想像で仕事をしてしまいやすくなります。ですが、必ず確認するようにしましょう。状況はあなたが想像するよりも複雑なようです。どんなに確信があっても、一言確認を取ることを忘れないようにしてください。そうすれば仕事は順調に進みます。ただ今週は、仕事関係の人とプライベートで付き合うのはやめておきましょう。仕事とプライベートを分けないと、仕事に悪影響が出そうです。
ラッキー食材▶まぐろ
■◆2026年1/12〜2026年1/18のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は家事などに対して、とことんやりたいという気持ちが生まれそう。自分なりの方法で完璧にこなそうとするかもしれません。しかし、頑張り過ぎるとすぐに気持ちが冷めてしまうことも。少しずつやっていくと努力が継続します。
＜金運＞
交際費がかさむ週です。今週は、金運は悪くありませんが、あなた自身は余裕が感じられないでしょう。なぜなら人との付き合いが盛んになり、お金が入ってきてもすぐに出ていくからなのです。かと言って大金が動くわけではなく、小銭が頻繁に出ていく感じでしょう。そのためそこまで使っていなくても、しょっちゅうお財布を出しているように感じてしまいそうです。ただ交際費をケチると運気が落ちてしまうので、気にせず使うようにしてください。
＜仕事運＞
どんどんアイデアを出しましょう。今週のあなたにはいつもとは違う視点があるようです。そのため普段とは違う、斬新で面白いアイデアに恵まれるでしょう。積極的に意見を言うことで、そのアイデアが引き出されるのです。そんなあなたに対して、さわやかに仕事をこなし、才能豊かな人だという印象を周囲が持つようになるでしょう。特に一匹狼タイプの人と組めば、あなたの良さが際立ち、評価が上がりそうです。
ラッキー食材▶昆布
■◆2026年1/12〜2026年1/18のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
この時期はがむしゃらに努力することができるので、忙しかったとしても自分の力で切り抜けられるでしょう。その姿を周囲の人から褒められることもありそうですが、自分から自慢してはだめ。謙虚な姿勢でいると、さらに認められます。
＜金運＞
今週は金運がぐんぐん上昇してきそうです。そのため、使っても使っても、なぜかお金が減らないと感じるでしょう。それはちょこちょこと、誰かにごちそうしてもらっていたりするからかもしれません。そんな一週間ですが、だからと言って他人に甘えないようにしてください。奢ってもらう気満々でいると、あなたの周りの人たちは離れていってしまうでしょう。お金に困ることはありませんが、お金にセコくならないことが大事です。
＜仕事運＞
これまでの努力が実を結ぶときです。今週は過去の積み重ねが物を言うでしょう。これまで無駄な努力だったと感じていたことが、陽の目を見る可能性があります。ですから地道な作業を大切にしてください。あなたがこれまでやってきたことを、上司などにきちんと伝えることも大事です。何も言わなければ誰にも気づかれないような小さなことですが、あなたが声を上げればあなたにとって大きな一歩になるでしょう。
ラッキー食材▶スパゲッティ
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
