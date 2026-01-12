ヴォルフスブルクに大勝したバイエルン。（C）Getty Images

　現地１月11日に開催されたブンデスリーガ第16節で、伊藤洋輝が所属するバイエルンがホームでヴォルフスブルクと対戦。８−１で大勝した。

　ウィンターブレイク開け最初のゲームで開始５分に先制したバイエルンは、13分に同点ゴールを許す。それでも30分にもルイス・ディアスがヘディングシュートを叩き込んで勝ち越し、２−１で前半を終える。

　迎えた後半はゴールラッシュを披露。マイケル・オリースが２点を奪うなど、怒涛の６ゴールで圧倒した。
 
　この結果を受けて、SNS上では「やりたい放題やん」「ボコったなあ」「バイエルン強すぎ」「衝撃のスコア」「やりすぎだよ」「新年初戦からえげつない」といった声が上がっている。

　また、ドイツメディア『LAOLA１』によると、敗れたヴォルフスブルクのダニエル・バウアー監督は、「とても失望している。後半の展開については、ファンのみんなに謝らなければならない」と謝罪。DFキリアン・フィッシャーも「本当に恥ずかしい」と落胆した。

　なお、伊藤はこの試合に77分から途中出場している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

