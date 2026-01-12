これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に波浪警報、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に風雪注意報、上・中越に大雪・波浪・着雪注意報の発表されているところがあります。



下越と佐渡では、昼過ぎまで高波に警戒してください。





◆12日(月)これからの天気

大雪のピークは越えたものの、午後も雪や雨が降りやすいでしょう。大気の状態が不安定で、夜は局地的にカミナリを伴いそうです。

また沿岸部では、風の強い状態が続くでしょう。



降水確率は、夜にかけて高いところが多くなっています。





◆12日(月)の予想最高気温

最高気温は、1～6℃の予想です。昨日の日中の気温と同じくらいで、各地で真冬の寒さとなるでしょう。



寒さ対策を万全にしてお過ごしください。