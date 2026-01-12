県内の大雪のピークは越えましたが、気象台は引き続き雪による交通障害などに注意を呼びかけています。中越に出されていた大雪警報は、午前6時前に大雪注意報に切り替わりました。



12日午前10時現在の積雪は、魚沼市守門で141cm、津南町で114cm、長岡市で33cmとなっています。このあとも昼すぎにかけて、中越と上越の山沿いで大雪となるところがある見込みです。



◆24時間予想降雪量(13日(火)午前6時まで・多いところ)

上越 平地 10cm／山沿い 20cm

中越 平地 10cm／山沿い 30cm

下越 平地 5cm／山沿い 30cm

佐渡 5cm



また依然として風も強く、12日(月)に予想される最大瞬間風速は陸上で30m、海上で25～30mです。



気象台は、大雪による交通障害や着雪・路面凍結への注意を呼びかけるとともに、高波への警戒を求めています。