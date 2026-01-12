猫は小さいながらも肉食動物であり、生粋のハンター。攻撃性能に秀でています。

しかし時には防御のためなのか「ばりあー」を張ることもあるようで……。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

このほどXユーザーの「るいにゃ」さんが投稿したのは、愛猫のラグドール「キオ」くんを収めた1枚。

ふかふかのお腹を全開にし、小さな後ろ足で一生懸命に立ち上がる様子は、るいにゃさんがコメントに添えている通り「ばりあー」を張っているかのよう。

万歳のように挙げた前脚も、後ろ足に負けず劣らずミニマムなため、バリアのサイズはとてもコンパクト。ですがボリュームのある毛並みも相まって、なかなか強固そうに見えます。

筆者は基本バリアを張られたらあっさり諦めて引き返すタイプ。ただ、今回キオくんが張ったバリアは、何としてでも突破して、そのもふもふに癒やされたい誘惑に駆られます。

るいにゃさんが画像を投稿すると、防御をしているとは思えない破壊的なかわいさを見せつけてくるキオくんに、打ちのめされる人が続出。

投稿は2万件を超すいいねを集め、コメント欄には「かわいい」「突破してお腹吸いますよ」といった声が数多く寄せられています。

るいにゃさんによると、このときのキオくんは大好きなおもちゃで遊んでいる最中。

あまりジャンプをせず、伸び縮みして遊ぶタイプの子のため、今回のようなバリアポーズが生まれることが多いのだとか。

意図してバリアを張っているというよりは、飛び上がっている瞬間のポーズがバリアを張っているように見えるという1枚。ほかの猫ちゃんやワンちゃんでも、同じように後ろ足で立ち上がる仕草をする子はよく見かけます。

しかしそこに「ばりあー」と一言添えられてしまうと、もう本当にバリアを張っているようにしか見えなくなってしまいますね。

＜記事化協力＞

るいにゃ さん（@ruinya27）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026011201.html