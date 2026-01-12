¡Ú AKB48 ¡Û àAKB48¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ë¥¦¥Þ¤ì¤¿À¤Âåá¡¡½©»³Í³Æà¡Ö21Ç¯ÌÜ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡»Ë¾å½é¤Î¶À³«¤¡¡¿·°æºÌ±Ê¡¢¤°¤Ó¤Ã¤È»î°û¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤¬Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤ÇËèÇ¯¹±Îã¡ÖAKB48¡¡Æó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤ 2026¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢½©»³Í³Æà¤µ¤ó¡¢¿·°æºÌ±Ê¤µ¤ó¡¢¹©Æ£²Ú½ã¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¤µ¤ó¡¢Ç÷Í³²ê¼Â¤µ¤ó¡¢²ÖÅÄÍõ°á¤µ¤ó¤Î£¶¿Í¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¤ÇÀ¼¤òÂ·¤¨¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖAKB48¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ë¥¦¥Þ¤ì¤¿À¤Âå¡×¤Ç¤¹¡É¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£
½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈAKB48¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Ç¯(2005Ç¯)¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢AKB48¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤È¶¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£21Ç¯ÌÜ¤ÎAKB48¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÎÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¤Ç¤Ï¡¢Ì¦Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢À¸¤¤¿Çò¥Ø¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡£»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤â¸áÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö²¿¤«¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£ÉÛ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÊªÂÎ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¡ÖÇÏ¡©¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶²¤ë¶²¤ë³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖAKB48ÆÃÀ½¼òÃ®¡×¡£
º£Ç¯¤Ï¸áÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¥¦¥Þ¤¤¡×ÆüËÜ¼ò¤Î¶À³«¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´û¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿½©»³¤µ¤ó¡¢¿·°æ¤µ¤ó¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¡¢²ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¼ò¤ò»î°û¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄçÓ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°û¤à¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¥°¥°¤Ã¤È¤Ò¤È¤¤¤¤ÎÎÉ¤¤°û¤ß¤Ã¤×¤ê¡£
·ë¹½¥¤¥±¤ë¸ý¤Ç¤¹¤Í¡©¤Èµ¼Ô¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡É¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢OG¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤äÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤é¤È¶¦¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÇ¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð±é¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤È¤Î¶¦±é¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤«¡£
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È(OG¤Î)¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤Ï¡¢ÀèÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÀèÇÚ¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶¯¤¤ÇØÃæ¤ò¡¢º£¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³§¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¡Ø¤Û¤«¤ÎÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÃÄ·ëÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È21Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤Æ¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¡¢Ê÷´ß¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Ìò¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Øµ÷Î¥¤¬½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£Ê÷´ß¤µ¤ó¤ò¡ÈÂèÆó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ë´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
