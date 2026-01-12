ゴールデン・グローブ賞、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』がアニメ映画賞受賞 『鬼滅の刃』は惜しくも受賞逃す
米アカデミー賞の前哨戦とされる「第83回ゴールデン・グローブ賞」の授賞式が現地時間1月11日に開催され、アニメ映画賞はNetflixの『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が受賞した。日本作品として唯一ノミネートされていた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』は、惜しくも受賞を逃した。
【画像】惜しくも受賞を逃した『鬼滅の刃』名場面カットまとめ
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』は、K-POP界のスーパースター、ルミ、ミラ、ゾーイが、秘密の力を使い、超常的な脅威からファンを守るために戦うというK-POPとアクションを融合させた異色作。独占配信中のNetflixでは、28週連続トップ10入り（1月4日時点）するロングヒット作品として際立った存在感を放っている。
今回、アニメ映画賞、主題歌賞、そして第81回から新設された作品の成功とスケールを評価する部門である興行成績賞にノミネートされ、劇中のグループであるハントリックスの劇中歌「GOLDEN」が主題歌賞も受賞。2冠を獲得する快挙を成し遂げた。
【画像】惜しくも受賞を逃した『鬼滅の刃』名場面カットまとめ
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』は、K-POP界のスーパースター、ルミ、ミラ、ゾーイが、秘密の力を使い、超常的な脅威からファンを守るために戦うというK-POPとアクションを融合させた異色作。独占配信中のNetflixでは、28週連続トップ10入り（1月4日時点）するロングヒット作品として際立った存在感を放っている。
今回、アニメ映画賞、主題歌賞、そして第81回から新設された作品の成功とスケールを評価する部門である興行成績賞にノミネートされ、劇中のグループであるハントリックスの劇中歌「GOLDEN」が主題歌賞も受賞。2冠を獲得する快挙を成し遂げた。