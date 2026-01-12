AKB48、グループと同い年が成人式 結成21年目に決意「私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていく」
昨年20周年を迎えたAKB48が12日、東京・神田明神で『AKB48 二十歳のつどい 2026』を開催した。25年度に20歳を迎えた、グループと同い年の秋山由奈（20）、新井彩永（20）、工藤華純（20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（19）、花田藍衣（20）が参加した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
二十歳の抱負をそれぞれ聞かれると、花田は「グループとしても個人としても“パカラッ”と殻を破れるような1年にしたい」と宣言。久保は「支えてくださった周囲の人に感謝を伝えられるような年にしたいですし、私は午（うま）年ということで、馬のように飛躍していけるような年にしていきたい」と述べた。
また「新たなスタートの年になる21年目に、新たな伝説をここから始められるような年にしたい」と新井。新シングルで初選抜となった工藤は「サラブレッド級のAKB48魂で駆け抜けていきたいと思います！」と意気込んだ。
そして、AKB48の結成4日後に生まれたという秋山は「AKB48は20年間、先輩方がつないでくださった場所です。ですが、21年目はこの場所をただ守っていくだけではなく、私たちの色で更新していくという気持ちを持って、精一杯頑張っていきたい！」と力強く語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
また「新たなスタートの年になる21年目に、新たな伝説をここから始められるような年にしたい」と新井。新シングルで初選抜となった工藤は「サラブレッド級のAKB48魂で駆け抜けていきたいと思います！」と意気込んだ。
そして、AKB48の結成4日後に生まれたという秋山は「AKB48は20年間、先輩方がつないでくださった場所です。ですが、21年目はこの場所をただ守っていくだけではなく、私たちの色で更新していくという気持ちを持って、精一杯頑張っていきたい！」と力強く語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。