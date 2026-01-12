実写版『秒速5センチメートル』Blu-ray＆DVD発売決定 主演・松村北斗のコメントも到着
アニメーション監督・新海誠の作品を初めて実写化した映画『秒速5センチメートル』のBlu-ray＆DVDが、4月15日に発売されることが決定した。主演を務めた松村北斗からスペシャルコメントも到着した。
【動画】実写版『秒速5センチメートル』松村北斗のコメント映像
本作は、2025年10月に全国公開。大切な人との巡り合わせを描いた、淡く静かな“約束の物語”として、多くの観客の心を捉え、興行収入は22億円を突破した。原作を踏襲した映像美が絶賛される一方、実写オリジナルのラストも高評価を得た。
主演を務めたのは、新海が「最も信頼している」と評価する俳優、松村北斗。本作で満を持して初の単独主演を果たした。ヒロインは高畑充希、さらに、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮崎あおい（※崎＝たつさき）、吉岡秀隆らが共演。
主題歌は、米津玄師の「1991」、劇中歌には山崎まさよしの名曲「One more time, One more chance」が起用され、物語をより深い余韻で包み込んだ。
監督を務めたのは、国内外から高い評価を受ける気鋭のクリエイター、奥山由之。自主映画『アット・ザ・ベンチ』などで注目を集めてきた奥山が、本作で初の大型長編商業映画に挑んだ。2024年から25年にかけて四季をまたぎ、東京や種子島などでオールロケ撮影された本作は、最新技術を駆使して原作の映像美を忠実に再現。新海作品ならではの繊細な世界観を実写ならではの映像美で描き出した。
■『秒速5センチメートル』Blu-ray＆DVDラインナップ
豪華版Blu-ray：9350円（税込）
豪華版DVD：8250円（税込）
通常版Blu-ray：5280円（税込）
通常版DVD：4400円（税込）
