“AKB48と同い年”秋山由奈、大島優子の行動に大感激「これが伝説なんだな」
昨年20周年を迎えたAKB48が12日、東京・神田明神で『AKB48 二十歳のつどい 2026』を開催した。25年度に20歳を迎え、グループと同い年の秋山由奈（20）、新井彩永（20）、工藤華純（20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（19）、花田藍衣（20）が参加した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
囲み取材では、昨年にAKB48 20周年記念シングルやライブ、音楽番組で共演したレジェンドOGたちについて言及。秋山は「OGの皆さんを見た時に、『これが伝説なんだな』というのをすごく感じました。高橋みなみさんは、私たちが困っていたらどんな時でも見つけて手を差し伸べてくださり、まとめてくださる一言をくれたり、みんなが緊張していたらほぐしてくださったりしました」と偉大な総監督の姿を明かす。
また、『紅白歌合戦』の前には大島優子がインスタライブで後輩メンバーを紹介していたことを明かし「本当にお忙しいのに私たちのことをすごく考えてくださっていました」と大感激。そんな先輩の姿を見て「“レジェンドの皆さんを超えるぞ！”という強い気持ちを持って、21年目のAKB48で私たちも頑張っていきたいなと、OGの皆さんを見て改めて思いました」と決意を語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。
