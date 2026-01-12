「幼稚園で踊っていた」AKB48と同い年メンバーが成人式 レジェンドOGたちと共演に感慨「すごく貴重な経験」
昨年20周年を迎えたAKB48が12日、東京・神田明神で『AKB48 二十歳のつどい 2026』を開催した。25年度に20歳を迎え、グループと同い年の秋山由奈（20）、新井彩永（20）、工藤華純（20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（19）、花田藍衣（20）が参加した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
囲み取材では、昨年にAKB48 20周年記念シングルやライブ、音楽番組で共演したレジェンドOGたちについて言及。迫は「私は幼稚園の時から『会いたかった』などを踊っていて、テレビで見ていた豪華な先輩方と同じ場所に立って同じ景色を見るという、すごい貴重な経験をさせていただいた20周年だったと思います」とコメント。
続けて「21年目は、学んで吸収したものをしっかりと出すということができるように頑張りたいです。また午（うま）年なので、馬力全開で、早く走り抜けていけるように頑張りたいと思っています！」と意気込んだ。
また久保は「一番憧れの小嶋陽菜さんとユニットをさせていただけて本当に夢のような空間だなと改めて感じましたし、小嶋さんのような素敵な女性になりたいと強く思いました」とあこがれを語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。
