オリックス・宮城大弥投手（24）が12日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。

気温5度前後と冷え込む環境の中、キャッチボールやランニングなどで調整。「一昨年、昨年とちょっと怪我が出ているので。1年間しっかり万全の体制でできるように心がけて準備しています」と充実感を漂わせたエースは、ここまで2年連続で務めている開幕投手についても「もちろん狙っていますし、前もって準備できるように、心構えとかそういったところは怠らないようにやっていけたら」と意欲十分。3月に行われるWBCについても「もちろん選ばれて一生懸命戦いたいと思っていますし、まだ決まっていないので準備だけはしながら。もしチャンスがあるなら出たい気持ちはあります」と語った。

プライベートでは昨年末に同じ沖縄県出身の一般女性と入籍。新婚生活について問われた左腕は、「まだあんまり実感が沸かない感じもしますけど、これから力を合わせて頑張っていけたら」と照れ笑い。「沖縄県出身どうしなので、話も合いますし、気も合う。後は、食べ物の好みとかも合うので。手作りで作ってくれる料理は基本的には好きですし、やっぱりタコライスとかは思い出深いです」と、幸せな様子をうかがわせた。