¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎRAG POUND SHUN¤¬¡¢¹ç¥³¥ó´ë²è¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¼ê¤Ä¤Ê¤®¡£¥á¥í¤¤¡È»Ø¤¹¤ê¤¹¤ê¡É¤Ç·§¸µ¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û´Å¤¹¤®¤ë¼ê¤Ä¤Ê¤®¡õ»Ø¤¹¤ê¤¹¤ê
¡¡¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬1·î5Æü¤ËÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤¤Ü¤ë½Î ¤¢¤ó¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¹ç¥³¥ó¡É¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ó¤ê¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó ¤æ¤á¤Ã¤Á¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ï¥·¥å¥ó¤ÎÂ¾¡¢¥±¥¤¥´¡ÊÇÐÍ¥ ±¬¥Î¸¶·½¸ã¡Ë¡¢¥¿¥í¥¦¡Ê·Ý¿Í »³ËÜ½ÓÂÀÏ¯/¤Õ¤¯¤é¤¹¤º¤á¡Ë¤Î3ÂÐ3¡£ÊÌ¼¼¤Ç¡¢¤¢¤Î¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬ °ðÅÄ¡¢¤µ¤ä¹á ¿·»³¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ó¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î¤Ï¤º¤¬½ª»Ï¥¬¥Á¥â¡¼¥É¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢ÀÊÂØ¤¨¤ÇÎÙ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Õ¤¯¤è¤«¹¥¤¡É¤Î¥·¥å¥ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¡Ö»Ø¥Õ¥§¥Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¥ó¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥·¥å¥ó¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é·§¸µ¤Î¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¹¤ë¤È»Ø¤òÍí¤Þ¤»¤ÆÎø¿Í¤Ä¤Ê¤®¡£¤½¤·¤Æ¤®¤å¤Ã¤È°®¤ë¤È¿Æ»Ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤¹¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤¹¤´¤¤¡×¤È·§¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÆ°ÍÉ¤·¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¡Ö¿¨¤êÊý¤¬¡ª¡×¡Ö»Ø¡ª¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤¤¤Ä¤Ä¤âÂçÁû¤®¡£»Å³Ý¤±¤¿·§¸µ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´Å¤¤¼ê¤Ä¤Ê¤®¤Ë¹üÈ´¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤ë¤È¥·¥å¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¿¿´é¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö»Ø¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ê¤Ç¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¹¤ê¤¹¤ê¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÁêÊý¡¦·§¸µ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÊÌ¼¼¤Î°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ê¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë