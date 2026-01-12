AKB48と同い年の新井彩永、峯岸みなみのベビーシッターに「峯岸さんとてつやさんにそっくり（笑）」
昨年20周年を迎えたAKB48が12日、東京・神田明神で『AKB48 二十歳のつどい 2026』を開催した。25年度に20歳を迎え、グループと同い年の秋山由奈（20）、新井彩永（20）、工藤華純（20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（19）、花田藍衣（20）が参加した。
【写真】AKB48と同い年！艶やかな振り袖姿を披露した新成人メンバー
祈祷後、6人はファンと報道陣が詰めかけた境内に登場。カメラの前で艶やかな晴れ着姿をにこやかに披露した。今回は午年にちなみ“うま（午）い日本酒”で6人のさらなる活躍を祝い、AKB48の成人式史上初めて、鏡開きと日本酒試飲（※20歳メンバーのみ）を実施した。
囲み取材では、昨年にAKB48 20周年記念シングルやライブ、音楽番組で共演したレジェンドOGたちについて言及。新井は「私が生まれた時からアイドルをやられている先輩方とご一緒するというのはすごいことだなと思いました。実際にステージに立ってすごく刺激を受けました」とコメント。
特に峯岸みなみとともに時間を過ごすことが多かったといい「峯岸さんのお子さんのベビーシッターのようなことをさせていただいたりもして距離を縮められました（笑）。私にとっても『第二のお母さん』のような存在です」とにっこり。
「リハーサルの時にお子さんを連れていらっしゃって。峯岸さんがリハーサルをしている最中に、お子さんをお膝に乗せてリハーサルを目の前で一緒に見学させていただきました。峯岸さんと（夫の）てつやさんにそっくりで、愛嬌たっぷりで本当に癒やされました」と明かした。
OGと接して「先輩方がいい意味ですごく自由で、型にとらわれていない感じが『AKB48らしさ』だと思った」といい、21年目のAKB48について「私たちの振袖が一人一人違うように、これからも一人一人の個性を出してもっともっとぶつかり合うようなグループになれたらなと思います」と意気込みも語った。
恒例の「今年の成人メンバーは何世代？」という質問には、全員で「私たちは『AKB48と同い年世代』です！」と回答。代表して秋山が「私たちはAKB48が誕生した年に生まれた私たちですが、 AKB48が歩んできた歴史を、私たちはそのまま人生として生きてきました。21年目のAKB48は、私たちAKB48と同い年世代が引っ張っていくという気持ちで頑張っていきたいです！」と決意を語り、全員でAKB48の文字をかたどったポーズを披露した。
