シンガー・ソングライターのUruが、新曲「今日という日を」で、映画「教場 Requiem」の主題歌を担当することが決まった。

「教場」シリーズは、俳優の木村拓哉主演で2020年放送のフジテレビスペシャルドラマ「教場」を皮切りに、「教場II」、そして鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ「風間公親―教場0―」へと展開し、圧倒的な緊張感とリアリティで多くの支持を集めてきた作品。その集大成として映画プロジェクトが始動し、前編「教場 Reunion」が今年の正月よりNetflixで独占配信、後編「教場 Requiem」が2月20日より劇場公開される。

Uruは本シリーズにおいて、連続ドラマおよび前編映画の主題歌を「心得」で担当しており、静けさの中に揺るぎない意思を宿したこの楽曲は、風間公親という人物の内面を音楽で描き出し、シリーズの精神性を象徴する一曲として大きな反響を呼んだ。

教場の制作チームからも「教場とそこを経験するすべての警察官たちに、静かにかつ力強く寄り添ってくれるUruさんの歌声は、シリーズの集大成となる本作に絶対に必要なものでした」と好評で、念願叶っての再タッグが実現。後編映画の主題歌として新たに書き下ろされた新曲「今日という日を」は、作詞・作曲をUru自身が手がけ、編曲をトオミヨウが担当した、風間公親の視点に立ち、教場を巣立っていく生徒たちへ静かに語りかけるように紡がれた壮大なバラード。努力を重ねながらも答えに辿り着けない日々、厳しさの奥に秘められた想い、言葉にされなかった覚悟、そして未来へと歩き出す背中を見送る感情が、深い余韻とともに描かれている。

楽曲について、Uruは「今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとてもうれしく思っています。多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」とコメントした。同曲は、15日放送のJ−WAVE「STEP ONE」にてフル尺が初オンエア。一部が使用された映画「教場 Requiem」予告映像も、東宝の公式YouTubeチャンネルで公開されている。

さらに、2月18日にはニューアルバム「tone」がリリースされることも決定。本作は、約3年ぶりとなるアルバムで、「心得」のほか、アニメ「地獄楽」エンディングテーマ「紙一重」、アニメ「薬屋のひとりごと」第2期オープニング曲「アンビバレント」、19日配信リリースのback number楽曲提供による映画「クスノキの番人」主題歌のシングル「傍らにて月夜」といった人気曲に加え、新録の楽曲が収録される予定。形態数は映像盤、カバー盤、通常盤の合計3形態となり、それぞれの詳細は後日発表される。

そして、7月の大阪公演を皮切りに、アルバムを携えたホールツアー「Uru Tour 2026『tone』」の開催も決定。きょう12日からUruオフィシャルファンクラブ「SABACAN」会員最速先行にてチケット先行受付がスタートする。また、対象オンラインショップにてアルバム「tone」を早期予約すると、「Uru Tour 2026『tone』」ライブチケット先行予約に申し込める早期予約特典も用意されており、要チェックだ。