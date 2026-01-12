『ボーイフレンド』シーズン2、あす配信開始 MC陣は“名キスシーン”に期待
Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2が、あす13日から毎週火曜日に全15話を4回に分けて世界独占配信される。このほどシーズン1から続投となった、MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドラァグクイーンとして活躍するドリアン・ロロブリジーダ、そして徳井義実らMC陣がシーズン2への期待を語ったインタビュー動画が解禁した。
【動画】『ボーイフレンド2』MCインタビュー動画が公開
日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーとして誕生した『ボーイフレンド』。シーズン1では海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で男性が恋愛対象の9人のBoysが集まり、コーヒートラックを運営しながら共同生活をしていくなかで恋愛、そしてかけがえのない友情が芽生え、多くの視聴者の心を捉えた。
そして、シーズン1の大きな反響を受けシーズン2の制作が発表された本作。「ボーイフレンド」シーズン2の“Green Room”は冬の北海道に場所を移し、今回は美しい雪景色を舞台に10人のBoysが約2ヶ月間共同生活をする。シーズン1に引き続き、ペパーミントのコーヒートラックをみんなで運営していくなかで、今回はどんなストーリーが紡がれるのか。
シーズン1では、視聴者と同じ目線でBoysのさわやかな恋と友情の行方に熱中していくスタジオトークも話題となり、MCの名言がいくつも誕生した。解禁されたインタビュー動画で、徳井は「澄み切った美しい恋愛が良かったから、また観たい」、ホランは「恋愛パターンの教科書がたくさん出てきたので、学びもたくさんあったらうれしい」とBoysが丁寧に関係性を深めていく姿に期待を寄せる。
ドリアンは「シーズン1の根底にあった優しさ、Boysに対する眼差しの温かみはシーズン2でも続いてほしい」と新たなBoysたちを応援する視点でコメント。MEGUMIは「素直に気持ちを伝えて、傷ついたり、励まし合ったりするシンプルな構造の美しさが刻まれた」とシーズン1を振り返り、「さらに美しいシチュエーションでみたくないですか？」と投げかけると、青山が「前回夏だったけど、今回冬なので」と”冬”と”美しい雪”が恋を加速させることに期待を寄せた。
またMEGUMIはシーズン1で誕生した“名キスシーン”に触れ、シーズン1で徳井が“人類史に残るキスシーンや！”とコメントしていたキスシーンを超える「脚本家さんたちが震え上がるキスシーンを今回もみたいですね！」と盛り上がっていた。
