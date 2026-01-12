第102回箱根駅伝で総合2位

2、3日に行われた第102回箱根駅伝で総合2位となった国学院大が11日、Xで2026年度の新入生を発表。全国高校駅伝で好走したランナーが名を連ね、ファンからは様々な声が上がった。

国学院大は往路4位から復路で逆襲し、総合2位。従来の大会記録を上回ったが、青学大には及ばず悲願の初優勝には届かなかった。

レースから8日後の11日、4月に入部する選手が発表された。全国高校駅伝の1区（10キロ）で28分59秒の好タイムで区間5位となった五十嵐新太（水城）、高校駅伝に出場した青森山田の山本悠悟、工藤優唯と5000メートル13分台の自己ベストを持つランナーが加わる。

ネット上の駅伝ファンからは、「つっよ」「成長楽しみにしております!」「國學院もスカウトいいなぁ。ロード型の選手も多いし」「また國學院らしいメンバーで普通に強いですね〜」「強力な新入生たち」「何度も何度も新入生一覧を見ちゃう」などの声が上がった。

箱根駅伝で3区区間3位の野中恒亨（3年）、4区区間4位の辻原輝（3年）も自身のXで「よろちく」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）