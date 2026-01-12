Photo: 小暮ひさのり

2025年3月5日の記事を編集して再掲載しています。

選ばない理由がありません。

「備えあれば憂いなし」な現代社会。いざというときのための記録として、そしてそうならないための抑止力として、防犯カメラやセンサーライトへのニーズも高まっています。

なので、明日から急にセキュリティレベルを上げられるヤツを紹介しますね！ Ankerの「Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120」です。

Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 11,992円 Amazonで見る PR PR

Ankerガジェットの中ではそこそこなお値段がしますけど、実際導入済みの僕は値段以上の価値があると感じているので、即買いしていいと思いますね！

見守りに必要な「電源配線どうするの？」問題を解決

Image: Amazon

このモデルの何がすごいかというと、電源確保不要なところ。

内部にはバッテリーが備わっていて、充電もソーラーパネルで勝手にやってくれるので、コンセントなどからの電源供給は要りません。お日様の当たる場所なら、どこにでも設置しちゃってOK！ これが工事不要で、明日から急にセキュリティレベルを上げられる理由ですね。

また、セキュリティカメラ機能だけでなく、LEDセンサーライトも備わっているので、帰宅時に自動で照らしてくれるのも安心感。

Image: 小暮ひさのり

家庭内に子機を置く必要もありません。全部スマホでOKです（セキュリティカメラはWi-Fi接続必要です）。

人物を検知すると自動で録画開始され、ほぼリアルタイムにスマホに通知が届きます。スマホから録画映像を確認したり、リアルタイムに現地の映像をチェックできるのも便利。現代のセキュリティカメラ多機能だし安心感がスゴイですわ…。

レビューはこちらをどうぞ。

配線不要・スマホで監視。Ankerの防犯カメラ、手軽なのに安心感が凄い

Source: Amazon

書籍（Kindle版もあります）

『ギズモード・ジャパンのテック教室』 1,760円 Amazonで見る PR PR