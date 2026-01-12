「こんなのありなのか」大相撲中継に映った前代未聞の懸賞旗 NHKなのに…「考えた人すげーな」
大相撲初場所
11日に初日を迎えた大相撲初場所（東京・両国国技館）で、異例の懸賞旗が注目を集めている。民放局のドラマが掲出し、NHK中継にも映った。ファンからは「NHKで番宣もありなんだ（笑）」などの声が上がっている。
大関・琴桜と前頭筆頭・義ノ富士の一番で登場したのは、テレビ朝日系のドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」をアピールする懸賞旗だった。
主演の松嶋菜々子、主題歌を担当する斉藤和義の姿に加え、「毎週木曜よる9時〜テレビ朝日系にて放送中」との文字も入っている。
中継するNHKにも映り、X上のファンの間に衝撃が広がった。
「NHKで番宣もありなんだ（笑）」
「相撲中継に民放ドラマの懸賞旗とは、異例の組み合わせに驚き」
「テレ朝上手く攻めたなぁ」
「こんなのありなのか、すご」
「松嶋菜々子がグルグル回ってたのか」
「女優さんの写真付き 斬新な懸賞旗」
「この企画考えた人すげーな！」
また、斉藤のスタッフによるXでも「ついに土俵に登場！ #斉藤和義 の #懸賞旗 が、両国国技館の土俵を回りました もうご覧になりましたか？」と投稿している。
（THE ANSWER編集部）