大相撲初場所

11日に初日を迎えた大相撲初場所（東京・両国国技館）で、異例の懸賞旗が注目を集めている。民放局のドラマが掲出し、NHK中継にも映った。ファンからは「NHKで番宣もありなんだ（笑）」などの声が上がっている。

大関・琴桜と前頭筆頭・義ノ富士の一番で登場したのは、テレビ朝日系のドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」をアピールする懸賞旗だった。

主演の松嶋菜々子、主題歌を担当する斉藤和義の姿に加え、「毎週木曜よる9時〜テレビ朝日系にて放送中」との文字も入っている。

中継するNHKにも映り、X上のファンの間に衝撃が広がった。

「NHKで番宣もありなんだ（笑）」

「相撲中継に民放ドラマの懸賞旗とは、異例の組み合わせに驚き」

「テレ朝上手く攻めたなぁ」

「こんなのありなのか、すご」

「松嶋菜々子がグルグル回ってたのか」

「女優さんの写真付き 斬新な懸賞旗」

「この企画考えた人すげーな！」

また、斉藤のスタッフによるXでも「ついに土俵に登場！ #斉藤和義 の #懸賞旗 が、両国国技館の土俵を回りました もうご覧になりましたか？」と投稿している。



