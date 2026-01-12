「短くても女っぽさほしい」って人へ！【40・50代】に似合う「ミニボブ」見つけた♡

髪を短く切りたいけれど、ボーイッシュになるのは避けたい……。清潔感があって女っぽさもあるヘアスタイルないかな？ そんな風に次のイメチェンを画策している40・50代に向けて、FTN編集部からは、「ミニボブ」をリコメンド。スッキリとした短さながら、ほど良く丸いシルエットや軽やかな毛先のニュアンス感により、女性らしさを演出できるはず。今回は、ヘアスタイリストの@naokisakonさんのInstagram投稿から、40・50代女性にも似合うミニボブをピックアップしました。

ウェットな質感でフレッシュに

襟足ギリギリの短さで、ボブのシルエットに仕上げるミニボブ。こちらは、ゆるくパーマをかけて仕上げています。サイドで女性らしい丸さを出しつつ、後ろの毛先は外ハネにして、明るく活発な印象を引き出しています。ウェットなスタイリング剤でややタイトに、毛束をつけたスタイリングが新鮮です。

ヘルシーな暖色系のカラーリング

暖色系のカラーリングで血色感を出したミニボブは、おしゃれなパリの街角に映えそう。清潔感たっぷりの短さでしっかりと首筋を出し、スラリとした印象を引き寄せられそうなところも嬉しいポイント。もともと扱いやすいレングスですが、パーマをかけることで、こなれた雰囲気を長くキープできるかも。

丸さとシャープさが調和した大人の甘辛ヘア

ころんと丸い王道ボブのシルエットも、ミニボブのレングスだとグッと新鮮に映りそう。@naokisakonさん曰く「頭にfitさせて乾かすだけでまとまるように」とのことで、スタイリングも手軽にできるはず。潔いシャープなカットラインと丸いシルエットが調和して、大人可愛さの中にピリリとスパイスをきかせたような仕上がりに。

リラックス感のあるナチュラルなミニボブ

肩ひじ張らないリラックスしたおしゃれが好みの人は、こちらを参考に。@naokisakonさんによると「たぷっと重さを残した毛先のcurl感と首がすらっと見える長さの設定がdesignのpoint」なのだそう。くせ毛のようなニュアンス感のあるかかり具合のパーマで、日常になじむ仕上がりです。

writer：内山友里