1つで2役ってスゴーーーッ♡【3COINS】ドライブが快適になる！「新・カーグッズ」

おしゃれさと機能性を兼ね備えたアイテムが豊富な【3COINS（スリーコインズ）】から、ドライブ中にあると重宝しそうな2WAY仕様の新作カーグッズをピックアップ。人気が出ると早期売り切れの可能性もあるので、ぜひ早めにチェックして。

意外な組み合わせにビックリ！ すっきり収納と座り心地を両立

クッションとしても、折りたたみ式の収納ボックスとしても、状況に応じて使い分けできる「CAR用クッション付き収納BOX」\2,200（税込）。背もたれと座面の隙間に入れる固定パーツ付きで、安定感もありそうです。広げたボックスサイズは約縦26.5 × 横42 × 幅36.5cm。

洗濯機洗いOK！ コンパクトになるブランケット

公式サイトで「ドライブ中の休憩や車内の防寒にぴったり」と紹介されている「CARクッション & ブランケット」\1,320（税込）。コンパクトなクッションですが、ファスナーを開くと約縦100 × 横150cmの大判ブランケットに！ ネット使用で洗濯機洗いOKなのも嬉しいポイントです。

どちらもシンプルなデザインなのも魅力。【3COINS】のカーグッズでおしゃれで快適な車内空間を叶えて！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco