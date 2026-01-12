古橋亨梧がFAカップで5か月ぶりゴールを決めた

イングランド2部バーミンガム・シティのFW古橋亨梧は、現地時間1月10日に行われたFAカップ3回戦の英4部ケンブリッジ・ユナイテッド戦（3-2）で、約5か月ぶりとなる今季2点目を記録した。

長らく遠ざかっていた待望のゴールに、チームメートや現地ファンから熱烈な祝福が送られた。

古橋は1-0で迎えた前半42分、前線からの積極的なプレスで相手DFからボールを奪うと、そのままペナルティーエリア内へ持ち込み、GKとの1対1を冷静に右足で制した。昨年8月13日のリーグカップ1回戦・シェフィールド・ユナイテッド戦（2-1）以来のゴールとなった。

クラブの公式Xでは試合終了後、ピッチレベルから撮影された映像が公開。古橋がゴール裏スタンドのサポーターの声援に応える様子や、チームメートから頭にキスをされる場面が収められていた。

昨季途中まで約3年半にわたって在籍したスコットランド1部セルティックでは、不動の主力として活躍。一方で、フランス1部スタッド・レンヌやバーミンガムでは苦しい時間が続いていた。それでも現在もエースとして大きな期待を背負っていることは、周囲の反応からも明らかだ。SNS上では「本当に嬉しい」「こっからだ」「みんなに愛されている」といった声が寄せられ、その存在感に改めて注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）