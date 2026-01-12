オリックス・宮城大弥投手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。プロ７年目を迎えるエース左腕は室内練習場でダッシュを終えると、その後はグラウンドでキャッチボール。２５年は３位に終わったことを踏まえ「やっぱりみんな悔しい思いをしていると思うし、もう一度しっかり今いるメンバー全員で戦って優勝を目指し、みんなでハワイに行きたい」と決意を新たにした。

３月のＷＢＣでは、侍ジャパン入りが期待される存在。世界一に輝いた２３年の前回大会を「今でもそうですし、今後、生きている中でも絶対によかったと思える期間」と振り返りつつ、「もちろんやっぱり選ばれて一生懸命、戦いたい。チャンスがあるならやっぱり出たいなって気持ちはあります」と２大会連続出場に意欲を見せた。２４年からは２年連続で開幕投手を務めており、「もちろん狙っているし、前もって準備できるよう、心構えやそういったところは怠らないように」と３年連続の大役も見据えた。

１０日には、同学年で同じ沖縄出身の一般女性との結婚を発表。「沖縄出身同士なので話も合うし、気も合う。食べ物の好みとかも合う。手作りの料理は基本的に好きで、タコライスとかが思い出深い。（結婚生活は）まだあまり実感が湧かない感じもするけど、これから力を合わせて頑張っていけたら」と笑顔を見せた。