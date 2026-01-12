岡彪太郎「東京ジュニアに負けていられない」２９日〜横浜アリーナ、２月２２日〜大阪松竹座で連続コンサート【ロングインタビュー前編】

関西Ｊｒ．の岡粼彪太郎（２１）が新年を迎えて気持ちを新たにしている。２０２６年はコンサート「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」（２９日〜２月１日、横浜アリーナ）、「大阪松竹座さよなら公演 ｅｐｉｌｏｇｕｅ 〜ありがとう松竹座〜」（２月２２日〜３月１９日）に出演を予定。「東京のジュニアと（共演）は１年ぶりぐらい。すごくスキルアップしていると思うので負けていられない」と闘志を燃やす。「暇をしない１年にしたい」と、多数のオーディション参加にも意欲満々だ。

―「ジュニア ＳＴＡＲ ｔｏ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」では東京のジュニアと久しぶりに共演する。

「『ＳＨＯＷｂｉｚ ２０２５』以来なので、ちょうど１年ぶりぐらい。本当に１年で、グループが新しくできたりとか、向こうもすごく変わっているし、それによってスキルアップとかもしていると思うので、負けてられないなというか、やっぱり焦りますね」

―楽しみにしていることは。

「コンサート自体が半年ぶり。すごく気合入りますね。（大西）風雅と２人でやって以来なんですけど、それはめっちゃ楽しかった。本当に自分のやりたいことができました。２人で決めているんで、すごく自分の意見が通るというか、本当にやりたいようにやらせてもらってすっごい楽しかったです。その分、プレッシャーもありました。楽しんでくれるのか、楽しんでくれないのかっていうのを考えながらやったんで。だから歓声が来た時とかの達成感はありましたね」

―どのパートで「キャー」の歓声が来たのか。

「やっぱり登場ですね。それこそ半年ぶり。大勢でやるっていうのを除けば、１０か月とか空いてたと思うので、出た瞬間の歓声はほとんどが自分に向けられてるものって思うと、すごくうれしいなって思いました」

―２月下旬からは「大阪松竹座さよなら公演 ｅｐｉｌｏｇｕｅ 〜ありがとう松竹座〜」。大阪松竹座の思い出は。

「初ステージですね。松竹座で夏に舞台をやってて、初日の２日前ぐらいにオーディションがあって、オーディションも松竹座でやって、そのままステージみたいな感じだったんで」

―松竹座の思い出深い場所は。

「舞台袖の踊り場ですかね。そこでちっちゃい時は着替えていて。すごく時間があって、先輩たちが頑張ってる時に暇やなって思っちゃって。みんなでボトルフリップをやったり、お互いボケたり、ラップにハマってる子のラップをずっと聞いたりとかしていました。徐々に踊り場から階段の上になって、舞台袖に近づいていくっていう感じだったんですけど、最後は完全に舞台袖のすぐそばで着替えて出ていましたね」

―印象的な光景は。

「稽古場の窓から見る大阪・難波の街ですね。広告とかずっと見てたな。徐々に光っていく演出みたいなのがあるんですけど、それをずっと見てたなって思います」

―松竹座の一番好きだったところは。

「楽屋ですかね。畳なので、どの楽屋でも居心地いいです。それに、いろんな人と相部屋になってきたなっていうのもあって、この部屋はこの人と一緒やったなみたいな。そういう思い出もあるので、最後は誰とどんな部屋になるのかなって。風雅と一緒な気もするし、一人な気もするし。一人はちょっと寂しいですよね。舞台の時は一人でした。それもめっちゃ広い部屋で一人だったんで、ちょっと寂しかったですね」

―さよなら公演はどんな公演にしたいか。

「来てくださる皆さんも、僕も、思い出を振り返れるような公演になったらいいのかなって思っています。本当になくなるのか、実感がまだ湧かないですけど」（続く）

◆岡粼 彪太郎（おかざき・こたろう）２００４年３月２３日、大阪府生まれ。２１歳。１６年から関西Ｊｒ．として活動をスタート。１９年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｌｉｌかんさい」のメンバーに選出される。２５年４月１日付でユニットの活動を終了し、現在はソロとして舞台などで活躍中。特技はピアノ、テニス。