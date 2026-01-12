まるで“忍者”…白いパーカー男が店内を物色するも退散 黒パーカーの2人組は1600万円相当の高級バッグ持ち去るも失敗…警察が確保 アメリカ
アメリカ・ジョージア州で店内を物色する不審人物の姿がカメラにとらえられた。
男は店員の目をかいくぐり、レジのお金を狙っていたとみられる。
しかし、店員に見つかりそうになり、何も取らずに逃走した。
一方、カリフォルニア州では、高級バッグを持ち去ろうとしたドロボーが、警察官たちに早々に捕まっていた。
店内をうかがう白いパーカーの侵入者
アメリカ・ジョージア州で撮影されたのは、飲食店に侵入した白いパーカーの男の姿だ。
男は、画面手前にいる店員をチラチラと気にしながら、右に左にと移動し、店内を物色していた。
別のカメラの映像では、男が身をかがめて向かっていたのはレジだった。
引き出しに手をかけた瞬間、突然カウンターの下に身を隠した。
従業員が目と鼻の先にいたことを察知したのか。
その動きは、まるで“忍者”だった。
その後、諦めたのか、様子を見ながら後ずさり。
結局、何も盗まず立ち去ったという。
高級バッグ狙いの2人組確保
一方、カリフォルニア州で撮影されたのは、黒いパーカーにマスクを身につけた2人組の高級バッグドロボーだ。
約10万ドル、日本円で1600万円相当のバッグを両手に持ち、ドアを開けた時だった。
2人組のドロボーたちは突然方向を変えると、勢いよく階段を駆け上がった。
聞こえてきたのは、「両手を挙げて出てこい！」という怒声だった。
警備員からの通報を受け、警察が駆けつけていたのだった。
2人はあっけなく確保され、盗まれた高級バッグはすべて無事に返却されたという。
