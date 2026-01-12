まるで“忍者”…白いパーカー男が店内を物色するも退散　黒パーカーの2人組は1600万円相当の高級バッグ持ち去るも失敗…警察が確保　アメリカ

アメリカ・ジョージア州で店内を物色する不審人物の姿がカメラにとらえられた。

男は店員の目をかいくぐり、レジのお金を狙っていたとみられる。

しかし、店員に見つかりそうになり、何も取らずに逃走した。

一方、カリフォルニア州では、高級バッグを持ち去ろうとしたドロボーが、警察官たちに早々に捕まっていた。

店内をうかがう白いパーカーの侵入者

アメリカ・ジョージア州で撮影されたのは、飲食店に侵入した白いパーカーの男の姿だ。

男は、画面手前にいる店員をチラチラと気にしながら、右に左にと移動し、店内を物色していた。

別のカメラの映像では、男が身をかがめて向かっていたのはレジだった。

引き出しに手をかけた瞬間、突然カウンターの下に身を隠した。

従業員が目と鼻の先にいたことを察知したのか。

その動きは、まるで“忍者”だった。

その後、諦めたのか、様子を見ながら後ずさり。

結局、何も盗まず立ち去ったという。

高級バッグ狙いの2人組確保

一方、カリフォルニア州で撮影されたのは、黒いパーカーにマスクを身につけた2人組の高級バッグドロボーだ。

約10万ドル、日本円で1600万円相当のバッグを両手に持ち、ドアを開けた時だった。

2人組のドロボーたちは突然方向を変えると、勢いよく階段を駆け上がった。

聞こえてきたのは、「両手を挙げて出てこい！」という怒声だった。

警備員からの通報を受け、警察が駆けつけていたのだった。

2人はあっけなく確保され、盗まれた高級バッグはすべて無事に返却されたという。

（「イット！」 1月7日放送より）