おいおいホタテもきたよ…

北海道といえば、海鮮、ジンギスカン、ザンギ、そしてラーメンです。本州では筆者はニンニクマシマシ系、もしくは家系ラーメンばかり食べていますが、さすがに北海道まで来ると、違うラーメンを食べてしまいます。その土地の空気と水と胃袋に合わせたラーメンがあるのが、北海道のズルいところです。そのようななか、道東・オホーツクの空の玄関口である女満別空港に、オーナーが「素材だけはどこにも負けない」と語るレストラン「そらのわ」が2025年12月に誕生しました。そして、ここの看板メニューのひとつがラーメンだというのです。

【写真】えっ…これが「道東の地方空港のスゴいラーメン特別版」驚愕の全貌です

空港ラーメンに弱い筆者としては、これは食べないわけにはいきません。オープン直後、さっそく食べに行ってきました。

同店で提供されているイチオシメニューが、「しじみラーメン（1600円）」です。女満別空港にほど近い網走湖は、しじみの産地として知られており、このエリアでは「しじみラーメン」が名物のひとつとして定着しているようです。なるほど、空港で出す一杯としては、これ以上ないローカル全振りの選択です。

「そらのわ」のしじみラーメンは、透き通った塩スープに、北海道らしい黄色い縮れ麺、ネギ、お麩、そしてしじみが入った構成です。しじみは心なしか、本州で見るものよりひと回り大きく感じられ、期待値が上がってきます。

まずはスープから一口。これがもう、スッキリしているのに、しじみ出汁の滋味がしっかりと主張してきます。重さは皆無なのに、旨味だけは全力投球です。正直、これは無限に飲めます。しじみそのものの力が強いからこそ、余計なことをしなくても、この完成度にたどり着くのだろうと感じました。

続いて麺をすすります。いかにも北海道といった黄色い縮れ麺で、スープをしっかり持ち上げつつ、噛むほどに小麦の香りがふわっと広がります。スープ、麺、スープの三段活用は必須です。粗めに切られたネギもいい仕事をしていて、口の中をリセットしながら、次の一口を呼び込みます。こうして、食べ進めるほどに美味しくなっていくのが、北海道の塩ラーメンのニクいところです。

そして、オープン直後の「そらのわ」では、思わぬサプライズが待っていました。この日は先着100名限定で、「殻つきホタテ焼き」のプレゼントがあったのです。これをそのまま食べても十分おいしいのですが、筆者は誘惑に勝てませんでした。ひと口かじったホタテ焼きを、しじみラーメンのスープに投入してみたのです。

すると、スゴい化学反応が起きました。ホタテ焼きに使われていたと思われるバターがスープに溶け出し、一気にコクとパンチが加わったのです。さっきまでの上品なしじみスープが、急に背徳寄りの顔を見せてきます。「そらのわ」さん、バタートッピング、メニューにありませんか……と心の中で真剣に問いかけてしまいました。

こうして、オープン直後ならではの特別仕様をしっかり堪能して、「そらのわ」を後にしました。貝と野菜と麺という構成なので、理論上はかなりヘルシーです。前日の夜に、焼肉からの、北海道のロードサイドに大量に存在する某赤い看板のこってり系ラーメン店をハシゴしたことも、これで帳消しということにしておきます。にしても、またひとつ、スゴい空港ラーメンを見つけてしまいました。女満別空港、恐ろしいところです。