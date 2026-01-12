強い寒気の影響で東海地方は平野部でも大雪になっていて、名古屋で今シーズン初の積雪を観測しました。

【画像を見る】名古屋で今季初の積雪 岐阜市でも11センチの積雪 街の様子は？

（桜沢信司気象予報士 午前8時頃）

「名古屋市内でも雪が舞っています。足元はほとんど雪は積もっていませんが、街路樹にはうっすらと積もっています」

名古屋市内は昨夜から雪が降り、けさ最大1センチとこの冬、初積雪を観測しました。



（岐阜市内 午前8時ごろ）

「覚悟はしていたのですが、思いのほか（雪が）降っていてびっくりしました」

岐阜市では最大11センチの 積雪。一方山間部でも大雪となり、高山市で20センチ白川村では61センチと24時間で30センチ増えました。

岐阜県では47件のスリップ事故（きょう午前9時まで）

愛知県清須市の国道22号では庄内川にかかる橋で、車3台がからむ玉突き事故が起きました。路面の凍結が原因とみられています。また岐阜県ではきょう午前9時までに47件のスリップ事故が起きています。

雪の影響で、東海道新幹線は名古屋～米原の間で速度を落として運転していて、遅れが出ています。



（東京へ向かう乗客）

「さっき（列車を）追跡していたら、遅れていたので、どうなるか心配です」

一方、東海地方の高速道路には通行止めや目立った渋滞はありません。大雪のピークは越えましたが、まだ雪が積もっている所があるため路面の凍結などに、注意が必要です。