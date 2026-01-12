◆第１０４回全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

高校サッカー決勝戦が１２日、ともに初優勝を目指す「鹿島学園（茨城）―神村学園（鹿児島）」のカードで、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。

県勢４５年ぶりの優勝に向けて、夏の高校総体王者との対戦を前に、鹿島学園の鈴木雅人監督は「インターハイも優勝していますし、（高校年代最高峰の）プレミアリーグにいるチームなので、うちよりも格上のチームなのは間違いないので」と言う。それでも、準決勝の流通経大柏との一戦では、相手は格上と認識した上で、前後半９０分を１５分ずつを６回に分けてゲームプランを設け、終盤まで０―０で粘り強く戦い抜き、最後は終了間際に途中出場のＦＷワーズィージェイヴェン勝（２年）が劇的ゴールを決めて決勝進出を決めた実績もある。

勝負のポイントを聞かれた指揮官は「その劣勢の中、最後ＦＷ陣、どのＦＷになるか分からないですけど、ＦＷ陣が点を取ってくれるんじゃないかな」。１得点のＦＷ渡部隼翔（３年）、３得点の内海心太郎（２年）の主戦２トップに加え、切り札のワーズィーらに期待がかかる。