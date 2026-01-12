¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÎÌç½Ð½ËÊ¡¤Ë¾Ð´é¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤
¡¡ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Ï12Æü¡¢Æ±»Ô¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¡¢À®¿Í¤ò½Ë¤¦¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£À²¤ìÃå¤ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿Âç³Ø2Ç¯¤Î¿¿ÊÁÎÜÆà¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼é¤ëÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Í·¤Ó¿´¤äÄ©Àï¤¹¤ë¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤¿Âç³Ø2Ç¯¤ÎÃËÀ¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£