超高層ビルが集まり、今も再開発が進む港区の「虎ノ門」。

その地名は江戸城の城門に由来している。だが、数多くあった城門の中で猛獣の名前を冠しているのは虎ノ門だけだ。いかにも城を守れそうな勇ましい名称には違いないのだが、なぜ「トラ」なのだろうか。（石川貴章）

まずは江戸城の城門の歴史をおさらいするため、千代田区文化振興課の学芸員高木知己さん（６１）を訪ねてみた。

徳川家康（１５４２〜１６１６年）が豊臣秀吉の命を受けて江戸に入ったのは１５９０年。当時、関東地方には安房国（現在の千葉県南部）を支配した里見氏や常陸国（現在の茨城県）を治めた佐竹氏など、有力武将が権力を振るっていた。こうした勢力図を踏まえ、高木さんは「家康といえど、気が抜ける状況ではなかったはずだ。守りを固める必要があったのでしょう」と推測する。

江戸城の周囲には家康から家光までの３代で、大規模な内堀と外堀が整備された。３０を超える城門がこれらの堀の要所に築かれ、厳重な警備が敷かれた。虎ノ門もその一つだ。

雉子橋門、馬場先門など、名称に動物の名前を含む城門はいくつかある。だが、日本にも生息するキジやウマなどはともかく、果たしてトラがいたのか。

江戸開発の歴史に虎ノ門のヒントがあるのかもしれない。そんな想像を膨らませて日本大学理工学部の大沢昌玄教授（５１）（都市計画史）に取材してみると、古代中国から伝わる「四神相応」が関係しているという説を紹介してくれた。

四神相応は、四方を守護する神獣にちなんだ地勢や地相のことだ。東に「青竜」のすむ河川、西に「白虎」の守る街道、南に「朱雀」が翼を休める湖沼、北に「玄武」が鎮座する丘陵のある土地は繁栄すると信じられてきた。平安京などもこれに基づいて整備されており、家康も念頭に置いた可能性がある。

「方角は別として、江戸城は富士山、平川（現在の神田川）、江戸湾（現在の東京湾）、東海道に囲まれていたと考えることができる。虎ノ門の先には東海道があり、街道を守る白虎にちなんだのでしょう」と解説する。

一方、地元に当たる港区の図書文化財課によると、四神相応だけでなく、虎ノ門の名前の由来には様々な説があるようだ。

江戸時代の資料には、室町時代の武将で江戸城を築城した太田道灌（１４３２〜８６年）が出陣する際、「虎は千里を行っても無事に千里を帰る」などと語ったことに由来する説が記載されている。

他にも、虎ノ門の近くには武家屋敷が軒を連ねており、その一つに「虎の尾」と呼ばれる美しい桜の木があったことや、朝鮮からトラが持ち込まれた際、トラを入れた檻（おり）が大きすぎて入ることができず、門を改修したからという逸話もある。

だが、いずれも信ぴょう性は不明で、同課の担当者は「はっきりとした由来はわからない」と話す。

「虎御門」とも呼ばれた虎ノ門は明治初期に撤去されたが、そのまま地名として採用されたかというと、実はそうではない。

実際の門があった場所は現在の文部科学省（千代田区霞が関）近くで、今の虎ノ門（港区）の地名が付いている一帯は虎ノ門外に当たる。明治時代になると虎ノ門ではなく、今入町などと名付けられ、この付近に路面電車が走るようになった際、複数の停留所が「虎ノ門」と名付けられた。

町名として虎ノ門が登場するのは、１９４７年に港区が誕生した２年後の４９年で、「芝虎ノ門」と命名された。５２年に有志が虎ノ門交差点の近くに建てた記念碑は、かつてあった門の歴史を今に伝えている。

虎ノ門の住民は、地名をどう思っているのか。

地元生まれの中田豊さん（８０）は「町名が『虎ノ門』となった時はうれしかった。響きもかっこよく、住んでいることに誇りを感じている」と目を細める。子どもの頃は今と違って高い建物はなく、自宅２階からも新橋駅が見えたという。

虎ノ門の知名度を押し上げたのが、２０２３年までに再開発された「虎ノ門ヒルズ」だ。住環境を備えた「国際新都心」として森ビルが手がけ、中田さんもヒルズ内に居住する。中田さんは「こんな街に発展するとは、子どもの頃は想像できなかった。昔からの歴史を感じつつ、変化し続ける虎ノ門をこれからも楽しんでいきたいね」と語った。