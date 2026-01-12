TWS・ジフン（19）、父親が死去…闘病中、病状が急激に悪化「温かい慰めと配慮をお願いする」【全文】

ボーイズグループTWSのジフンが、父親を亡くした。

1月12日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、公式ファンプラットフォームWeverseを通じて、TWSのメンバー、ジフンが父親を亡くしたことを知らせた。

PLEDIS側は、「TWSのメンバー、ジフンの父親が闘病中、病状が急激に悪化し、昨夜（1月11日）亡くなったという残念な悲報をお伝えする」と明らかにした。

現在、ジフンは遺体安置所にいるという。所属事務所は、「葬儀は遺族の意向により、家族および親戚のみで行う」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ジフン

続けて、「ジフンが家族と一緒に十分な哀悼の時間を持つことができるように、温かい慰めと配慮をお願いする。ジフンと遺族に深い哀悼の意を表する。謹んで故人の冥福を祈る」と伝えた。

なお、TWSは2025年10月、4thミニアルバム『play hard』をリリースし、タイトル曲『OVERDRIVE』でカムバック活動を行った。

PLEDISエンターテインメントの公式コメントは、以下の通り。

こんにちは。

PLEDISエンターテインメントです。

TWSのメンバー、ジフンの父親が闘病中、病状が急激に悪化し、昨夜（1月11日）亡くなったという残念な悲報をお伝えします。

現在、ジフンは遺体安置所を守っており、葬儀はご遺族の意向により、家族や親戚の方々と行う予定です。

ジフンが家族と一緒に十分な哀悼の時間を持つことができるよう、温かい慰めと配慮をお願い申し上げます。

ジフンとご遺族に深い哀悼の意を表します。

謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます。