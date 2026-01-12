寒さが厳しい寒中ですが、今週末にかけては3月並みの暖かさの日もあり、寒暖差が大きくなるでしょう。日本海側では大雪のあとに雪どけが進み、屋根からの落雪などに注意が必要です。

寒暖差が大きい 積雪が多い所では雪どけに注意

明日13日(火)は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を北上する予想です。九州から東海は昼頃にかけて一時的に雨が降るでしょう。北陸と東北は断続的に雨や雪が降り、夜は雪の範囲が広がりそうです。北海道は雪で、ふぶく所もあるでしょう。14日(水)は冬型の気圧配置に変わり、北陸や東北と北海道の日本海側を中心に雪が降りそうです。大雪による交通への影響や電線などへの着雪にご注意ください。





15日(木)から16日(金)にかけて再び低気圧が通過したあと、北日本を中心とした冬型の気圧配置になるでしょう。太平洋側は広く晴れて、空気の乾燥が進みそうです。山陰から北陸は雨や雪が降り、東北や北海道の日本海側は断続的に雪が降るでしょう。最高気温は平年並みか高い日が多く、日ごとの気温差が大きくなりそうです。朝晩は冷え込みが続くものの、13日(火)と16日(金)、17日(土)頃は寒さが和らぐでしょう。九州から関東では最高気温が15℃を超えて、3月並みの所が多くなりそうです。積雪が多い所では雪どけが進むため、雪崩や屋根からの落雪などにご注意ください。

真冬らしい寒さが続く

20日(火)以降は、冬らしい天気が続きそうです。日本海側は雪、太平洋側は晴れて空気カラカラの日が多くなるでしょう。予報にはまだ幅がありますが、22日(木)から23日(金)にかけては九州や東海など、太平洋側の地域でも雪が降りそうです。



最低気温、最高気温ともに平年並みか低い日が多いでしょう。日中の気温は九州から関東で8℃前後、東北の太平洋側は晴れても5℃に届かない所がほとんどです。札幌は連日の真冬日(最高気温0℃未満)になるでしょう。20日(火)は二十四節気の「大寒(だいかん)」、1年中で最も寒い頃です。暦に合わせるかのように、厳しい寒さが続くため、体調管理にご注意ください。