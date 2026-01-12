昨夜11日(日)から今日12日(月・成人の日)の朝にかけて、名古屋市や岐阜市で今季初の積雪に。午前10時現在、名古屋市では積雪が0センチとなりましたが、日陰などではまだ雪が残っている所も。路面状況の変化に注意が必要です。

名古屋や岐阜で今季初の積雪

昨夜11日(日)から今日12日(月・成人の日)の朝にかけて、上空には強い寒気が南下して、太平洋側にも一部に雪雲が流れ込みました。最深積雪は岐阜市で11センチ、名古屋市で1センチとなり、今季初積雪が10センチを超えた所もありました。また、山沿いでは所々で今季一番の積雪となっています。





午前10時現在の積雪は、岐阜市で9センチ、名古屋市で0センチです。気温は1℃前後と底冷えになっており、日陰ではまだ雪の残っている所があります。【10時現在の積雪(速報値)】岐阜県飛騨市神岡 40センチ白川村 61センチ高山 17センチ関ケ原 17センチ岐阜 9センチ愛知県一宮市大毛 5センチ豊田市桑田和町 4センチ犬山市五郎丸 7センチ

午後は晴れても寒い 路面状況など注意

午後は天気が回復に向かう所が多くなりますが、山沿いでは昼過ぎにかけて雪の降る所がありそうです。名古屋市の気温はこのあと5℃前後と低めで経過して、夜は再び0℃くらいまで冷えるでしょう。



今日は成人式で、晴れ着姿でお出かけされる方もいらっしゃると思います。路面が凍結していたりと路面状況が悪くなっている所もあるため、足元には十分お気を付けください。

また、これまで降った雪によるなだれや屋根からの落雪にも注意が必要です。

ノーマルタイヤの危険性

雪道をノーマルタイヤで走行すると、タイヤが低温で固くなって吸着性が失われ、路面を摩擦で捉えることができなくなります。このため「滑る」「止まらない」「曲がらない」と、自動車が本来確保しなければならない動きが制御できなくなり、スリップ事故や渋滞の原因につながってしまいます。



雪道を時速40kmで走った場合、ブレーキを踏んでからクルマが止まるまでの距離は、ノーマルタイヤでは冬用タイヤの約1.7倍にもなるという走行実験結果もあります。



雪道でのノーマルタイヤは、とても危険ですので、冬用タイヤやチェーンを必ず装着するようにしてください。雪や雨が降ったあとの路面は凍結していることもあります。一見、路面に雪がないように見えても車の運転には十分な注意が必要です。