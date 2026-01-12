ヒーローとの少し恥ずかしい対面

これまでさまざまなイベントに出席してきたAUTOCAR英国編集部の記者たちに、忘れられない最高の思い出を尋ねてみた。

マーク・ティショー（編集者）：

新型車発表会には時折、有名人が顔を出すこともありますが、最近ではあまり見られなくなりましたね。どちらにしても、僕はそういうことはあまり気にしていません。



レンジローバー

ただ、例外が2つあります。1つは、2012年のサンパウロ・モーターショーで、ブラジル市場向けの3ドアのフォルクスワーゲン・ゴルが発表されたときのこと。サッカー選手のネイマールがバスで会場に現れたんです。あれほどの熱狂ぶりはみたことがありません。インドのクリケット選手レベルの盛り上がりでしたよ。

クリケットといえば、僕の絶対的なヒーローであるジミー・アンダーソン卿（クリケット選手）が、数年前にロンドンで開催されたレンジローバーのフェイスリフト発表会に出席していましたね。僕は本当に感動して、ほとんど言葉も出ませんでした。彼と一緒に撮った写真はひどいもので、恥ずかしい思いをしましたよ。彼は僕のことを間抜けだと思ったに違いありません。ですが、彼はとても素敵な人でした。

シュワちゃんとGクラス レイチェル・バージェス（雑誌編集者）：

2018年、わたしはモーターショーのために凍えるような寒さのデトロイトにいました。ブリティッシュ・エアウェイズがわたしの荷物を紛失（ロストバゲージ）したため、きちんとした服装ができなかったのですが、その時の新型メルセデス・ベンツGクラスの発表会にアーノルド・シュワルツェネッガー氏が登場したんです。彼はメディアなどの前で、当時のメルセデス・ベンツのCEOにぎこちない「インタビュー」を行っていました。

業界の同僚で、わたしより度胸のある人が、アーニーを背景にわたし達の写真を遠慮なく撮ってくれました。でも、残念ながら、その写真はもう見つかりません。



メルセデス・ベンツGクラスとアーノルド・シュワルツェネッガー

新興企業の奇妙な演出 フェリックス・ペイジ（副編集長）：

マレン・ファイブRSというクルマをご存知なくても、当然でしょう。

米国のEVスタートアップであるマレンは昨年、CESで「1000ps、320km/h」のスーパークロスオーバーを発表しましたが、その演出として、さまざまな歴史上の人物が登場する奇妙なパントマイム風の劇を演じたのです。それだけでも十分困惑させられましたが、エイブラハム・リンカーンが助手席から悠然と降りてくる際、ドアミラーが数百人の観衆の前で脱落するという事態が発生したのです。



マレン・ファイブRS

この出来事がマレンの信頼性を損ねたのかどうかは計りかねますが、同社は未だにモデルを発売していません。

ランボルギーニ・ウルスの発表会 ジェイムズ・アットウッド（雑誌副編集長）：

ランボルギーニ・ウルスが同社の成長に果たす重要性は非常に大きいと期待されていたため、その発表会はサンターガタ・ボロニェーゼに新設された専用工場で行われました。

イタリア首相も出席する中、工場ロボットのアームがシンクロして「踊る」パフォーマンスなど、かなり大掛かりなショーが組まれました。ところが、やや大げさなパフォーマンスの途中、停電ですべてが中断してしまったのです。



パオロ・ジェンティローニ伊首相（当時）も出席したランボルギーニ・ウルスの発表会

結局、当時のランボルギーニ社長ステファノ・ドメニカーリ氏が前に進み出て謝罪し、暗くなったステージにウルスを手押しで運ぶよう指示していましたよ。

エリック・カントナとフォード・カプリ ウィル・リメル（ニュース編集者）：

100人ほどのメディア関係者らとともに倉庫に入ると、ステージ上にサッカー界のレジェンド、エリック・カントナ氏がいました。彼は本を読むふりをしながら10分間も鼻歌を歌い続けていました。

とても奇妙な光景で、僕は彼から約30cmの距離にいました。すると彼は突然姿勢を正し、新型フォード・カプリを絶賛した後、写真撮影のために後輪でパワーポーズを決めたのです。見事でした。



エリック・カントナとフォード・カプリ