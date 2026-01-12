現場での足を使った取材

午前5時30分、部屋に目覚ましのベルが鳴り響いている。パリ郊外のどこかの見知らぬホテル。筆者は発表会場へ向かうシャトルバスに乗るため、無理やり体を動かしてカフェインを摂取しようとしている。

【画像】丸目が可愛いコンパクトEVが新登場【ルノー・トゥインゴEテックを詳しく見る】 全61枚

なぜ、こんなところにいるのか？ AUTOCARに掲載される記事の裏側では、新型車発表会の日時と場所、車種名、出席者リスト、そして報道解禁時期が細かく管理されている。



新型車発表会に記者がどう向き合っているのか、ルノー・トゥインゴのイベントを例に紹介しよう。

雑誌、ウェブサイト、ソーシャルメディアの各ニュースセクションを調整する作業は、蜘蛛の巣のような複雑な組織体制で成り立っている。筆者のようなスタッフには、現場での足を使った取材が割り振れられるのだ。

AUTOCARにとって「リベール（reveal）」とは、新型車の静的なお披露目を指す。一方「ローンチ（launch）」とは、そのモデルを実際に運転できるチャンスであり、リベールのしばらく後にやってくる。

ジャーナリストが各イベントに割り当てられると、関連する自動車メーカーの広報部門からメールが届く。パスポート情報、食事の要望（何でもいただきます）、空港駐車場の利用希望（はい、希望します）を尋ねる内容だ。

イベント前には編集部内で打ち合わせが行われる。出席する企業幹部からニュースを引き出す方法、記事の「フック」となる要素、SNS用に面白い動画を撮影できるかどうかなどについて議論するのだ。

会場へ向かう飛行機の中でそれらを反芻しながら、クルマのドアをバタンと閉める様子を撮影してオスカー賞を獲る夢を見る。ホテルに着き、食事を済ませて寝る準備が整う頃には、もう真夜中だ。

「学生時代」を思い出す記者会見

翌朝、バスでラッシュアワーの危なっかしい渋滞を抜け、8時には大都市郊外のスタジオに現地入りする。

短い休憩を取ってから、イベントに臨む。各国の記者たちが学生時代のようにグループに分かれて交流する中、ノートパソコンを開き、片手でタイピングしながら、もう片方の手でペイストリーを頬張る者もいる。



記者団に新型ルノー・トゥインゴを紹介するローレンス・ファン・デン・アッカー氏。

メールを数通送り終えるかどうかのタイミングで、記者たちはメインの会見場へと移動する。そこではルノーの上級幹部たち（今回の主役である新型トゥインゴを披露しようとしている面々）が待ち構えていた。

ここでもまた、学生時代に戻ったような気分になる。少し居心地の悪いベンチに背筋を伸ばして座り、校長先生の話に耳を傾けていたときのことを思い出す。今日の先生はルノーのデザイン責任者、ローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏だ。

いつもの形式ばった流れとは異なり、ヴァン・デン・アッカー氏は記者たちを車両のそばへ招き、歩きながら主要な特徴を説明した。彼は、コンセプトカーの主要なデザイン要素を現実的な使用シーンに配慮しつつ踏襲できた点を誇りに思っており、フロントとリアバンパー側面の無骨なプラスチック部品はパリの駐車事情に最適だと冗談を飛ばした。

その後、記者団からヴァン・デン・アッカー氏とルノーへの質問攻めが始まった。最高のコメントを引き出せるかどうかを競い合うゲームのようだ。質問の目的は、与えられた資料以上の情報を記事に加えることだ。開発秘話、市場への影響、そして理想的には次期モデルのスクープ情報などである。

撮影の待ち時間に記事を仕上げる

インタビューと製品デモを終え、隣の部屋で3台の車両のうち1台を撮影する順番待ちの間、記事を書く。重要なコメントを書き起こし、下書きを完成させるまでに約1時間が経過するが、撮影開始までさらに2時間待たねばならない。

ただ、この時間はちょうど良い。紙の雑誌版とウェブ版で異なるバージョンの記事を書く必要があるからだ。特にウェブ版は検索エンジン対応など調整が求められる。この待ち時間は、市場全体の動向を論じるコラムや、インタビューで得た追加情報など、フォローアップ記事の構想を練る絶好の機会でもある。



撮影用の車両はおおむね複数台用意されるが、どうしても待ち時間が発生する。

最後に、車両撮影のため別の部屋に移動し、カメラ映えが最も良いイエローのトゥインゴを選んだ。そしてクルマの周りをぐるぐると回りながら、スマートフォンでさまざまな音を録音していく。撮影自体は大体15分程度だが、この時の動画はソーシャルメディアで100万回近く再生されることになった。

落ち着く間もなく、筆者は英国行きの飛行機に乗った。金曜の夜、すべての作業が終わり、うまくいったという感覚を得られた。うとうとしながら、上司や同僚たちと連絡を取り合い、来週のことを考え始めた。また別の国で、また数千語の記事を書かなければならない。

このようにしてわたし達の仕事は続いていく。

新型車発表会は重要？ 業界の「中の人」が明かす

メディアにとって発表会は重要な場だが、自動車メーカー自身が得られるものはあるのだろうか？ 筆者はルノーUK（英国部門）の広報部長であるジム・ホルダー氏に話を伺った。彼は元AUTOCAR英国編集部の編集者であり、発表会の両サイド（メーカー側とメディア側）を経験している人物だ。

――プレスリリースと写真を公開するだけでなく、発表会を開くのはなぜでしょうか？



メディアにリアルな情報を伝えてもらうために、メーカーは発表会を開くのだという。

「より深く、真実味のある質の高い情報を伝えるためです。メディアに命と深みのある最高のストーリーを伝えてもらうためには、クルマや開発者たちと過ごす時間が不可欠です。動画やソーシャルメディアでは特に顕著です。コンテンツ制作者は画面に自らの個性を反映させようとするからです。これは、紙媒体やオンラインメディアにも当てはまります。発表会を通して、双方（メディアとメーカー）の専門性を伝える深い記事が書けるようになり、クルマの手触りを伝え、その背景にある人間味あふれるストーリーを語ることができるのです」

――こうしたイベントはどれほど前から計画されるのでしょうか？ また、本社の広報チームと各国支部の調整はどれほど複雑なのでしょうか？

「初期計画は少なくとも1年前から始まりますが、大半の大規模イベントと同様、数か月前から具体化していきます。本社がイベントを企画し、数か月前になると各国の広報部門がどのメディアを招待するかを検討し始めます。問題は、現代のメディアは時間を非常に効率的に使わなければならないため、担当者との面会時間や撮影時間を優先的に確保する必要がある点です」

――イベントの開催場所や方法はどう決めるのでしょうか？ また、そこにはどんな課題がありますか？

「ルノーは誇り高きフランス企業です。そのため、実用性と感情的な理由から、発表の大半はパリで行われます。モーターショーは例外ですが、それでも大半のショーの前には、メディアが詳細な報道を準備できるよう、公開禁止情報の事前発表を行います（エンバーゴ）。では、なぜメディアがわざわざモーターショーに足を運ぶのかと疑問に思われるかもしれません。実際、会場に行かないメディアもあります。ですが、深い洞察を求める人にとって、モーターショーは企業の担当者全員と直接会えるチャンスなのです。CEOに質問をぶつけることも、クレイモデルを制作したデザイナーとボンネットラインのニュアンスについて議論することもできます」

――こうした取り組みの成果をどのように測定し、評価しているのですか？

「報道量、報道価値、シェア・オブ・ボイス（SOV）など、さまざまな指標があります。ご想像のとおり、価値の測定や、過去のベンチマーク、他国、ライバルメーカーとの比較を繰り返す企業もあります。しかし、わたしは直感も非常に重要だと考えています。国レベルでは、イベントを最大限に活用できたかどうか、少なくともメディアがかなり率直に教えてくれることもありますね」

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）