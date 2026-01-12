これは頼もしすぎる！強火で一気に炊き上げ、冷めてもおいしさキープ。毎日のごはんがワンランク上がる【東芝】の炊飯器、Amazonで要チェック！
粒立ち、食感、使いやすさ。こだわりを詰め込んだ本かまど炊飯器【東芝】の炊飯器がAmazonに登場!
東芝の炊飯器は、強火で一気に炊き上げる大火力IHを採用し、お米一粒一粒の芯までしっかり熱を届けることで、ふっくらと粒立ちの良いごはんに仕上げる炊飯器。炊き上がりの香りや食感にこだわりたい方にぴったりのモデルとなっている。
内釜は真空状態をつくり出すことで圧力差を生み、お米の芯までたっぷり吸水させる仕組みを採用。しっかり浸したお米は冷めてもおいしく、弁当やおにぎりにも適した仕上がりになる。
炊飯メニューには「本かまど」炊き分け〈3通り〉を搭載し、料理や好みに合わせて食感を選べるのが魅力。さらに、炊き立てはもちろん、温め直してもおいしい「冷凍ごはんコース」を備え、まとめ炊きにも対応する。
卵の調理にも対応しており、ゆで卵・半熟卵・温泉卵を炊飯器で簡単に作れるのも嬉しいポイント。毎日の食事づくりをサポートしながら、調理の幅を広げてくれる。
お手入れは内釜と内ぶたの2点だけを洗えばよく、毎日使いやすいシンプルな構造。扱いやすさと機能性を両立し、日常のごはん時間をより快適にしてくれる一台となっている。
