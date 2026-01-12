渡辺美奈代、“おかずたっぷり”彩り豊かな手作り弁当に反響 スタッフに差し入れ「カフェのお弁当みたい」「お店ひらけますね！」
歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が11日、自身のブログを更新。スタッフに差し入れた“手作り”弁当を披露した。
【写真】「カフェのお弁当みたい」渡辺美奈代がスタッフに差し入れした“おかずたっぷり”手作り弁当
「久しぶりにお弁当つくりました」と報告し、写真をアップ。唐揚げをメインに、にんじん、れんこんなど、色鮮やかなおかずがたっぷり詰まった愛情たっぷりのお弁当を披露した。
「#お弁当6個」を作ったようで、「たくさん食べるスタッフには大盛り」と気前の良さを見せた。
この投稿には、「ホントいつも美味しそう」「お店ひらけますね！」「愛情たっぷり」「めっちゃ健康的」「盛り付けもサイコー」「お洒落で美味しい和カフェのお弁当みたいです スタッフさんいいなぁ」などの反響が寄せられている。
